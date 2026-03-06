Scoperti batteri che respirano rocce e zolfo. E puliscono l'ambiente

Un gruppo internazionale di studiosi guidato dall’Università di Vienna ha scoperto un meccanismo microbico mai osservato prima: alcuni batteri hanno la capacità di “respirare” i minerali di ferro e di ossidare il solfuro tossico trasformandolo in solfato. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista "Nature" e costituisce un’importante novità, perché per la prima volta evidenzia come questo processo, che si considerava solo chimico, in realtà sia anche biologico. In altri termini, si tratta di un meccanismo che può avvenire anche grazie a degli esseri viventi ed è stato dimostrato che, se catalizzata da enzimi microbici, la reazione avviene più velocemente.

Il meccanismo preso in considerazione è stato ribattezzato Miso (Microbial Iron oxide respiration coupled to Sulfide Oxidation) e, come suggerisce il nome, grazie al tramite dei microbi collega due processi: la riduzione dell’ossido di ferro e l’ossidazione del solfuro. Gli organismi coinvolti vivono in ambienti privi di ossigeno come i sedimenti marini e respirano ciò che trovano, trasformando i composti chimici in energia. Con questo meccanismo, i batteri Miso sono in grado di ricavare energia e trasformano il solfuro tossico in solfato: è così che depurano gli ambienti contaminati e fissano l’anidride carbonica, comportandosi come filtri naturali.

Secondo lo studio, questi microrganismi potrebbero essere responsabili di una percentuale compresa tra l’1 e il 7% della rimozione globale di solfuri dai sedimenti marini: si tratta di un dato significativo, che permette di rileggere e comprendere più nel dettaglio i cicli globali del ferro, dello zolfo e del carbonio. Un dato che assume valore ulteriore considerando come, prima di questa ricerca, non si conoscessero ancora casi in cui il processo viene mediato da esseri viventi.