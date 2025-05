Nicola Natale

COMMENTA E CONDIVIDI













È morto a Milano dopo una lunga malattia Nicola Natale, ginecologo, uno degli indiscussi protagonisti dell’impegno per la promozione e la difesa della vita umana dal concepimento. A lungo primario all’Ospedale Manzoni di Lecco, è stato esemplare animatore delle attività del Movimento per la Vita, in particolare a Milano e in Lombardia, dove ha ricoperto anche la carica di presidente di Scienza & Vita, schierandosi con coraggio, tenacia e capacità di esporre argomenti etici e scientifici a tutela dell’embrione umano contro ogni forma di manipolazione e di minaccia alla vita. Cresciuto nella fede alla scuola del carisma di don Luigi Giussani e di Comunione e Liberazione, ha sempre offerto una testimonianza serena, ferma e coerente delle sue convinzioni di credente e di medico, diventando un punto di riferimento per i tanti che ora ne ricordano con affetto e gratitudine le virtù umane, la chiarezza di pensiero, l’umanità dell’agire come curante, la capacità di farsi vicino alle madri in attesa e delle neo-mamme.

Il suo spirito di servizio e la consapevolezza del dovere del laico cristiano di impegnarsi pubblicamente al servizio del bene di tutti l’avevano portato ad assumere cariche nelle rappresentanze nazionali dei ginecologi ospedalieri e ultimamente a spendersi anche in politica come consigliere centrista di zona 3. Innumerevoli le sue dichiarazioni ad Avvenire sui grandi temi bioetici degli ultimi decenni. Spiccata in particolare la sua sensibilità sulla prevenzione degli aborti: «Il problema – disse ad Avvenire con la sua consueta schiettezza – è la facilità con cui si può accedere all'aborto e il fatto che non si presti attenzione a rimuovere le cause che hanno provocato il primo. Occorre andare a ricercare le radici delle motivazioni che spingono la donna a voler interrompere una gravidanza».

Il funerale venerdì 16 maggio alle 14.45 nella chiesa di San Vincenzo de’ Paoli in via Pisacane a Milano.