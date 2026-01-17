«La vita è un dono»: Washington si prepara alla grande Marcia dei “pro life”

«Life is a Gift», La vita è un dono: è il tema dell’annuale Marcia per la Vita in programma il 23 gennaio a Washington. La “March for Life” americana è la prima del suo genere nel mondo – anche per la partecipazione sempre molto numerosa da tutti gli Stati Uniti – e si svolge dal 1974 nell’anniversario della sentenza “Roe vs Wade” della Corte Suprema che introdusse il “diritto federale” all’aborto, poi cancellato dalla stessa Corte il 24 giugno 2022 con la sentenza Dobbs. Alla vigilia della Marcia si svolgerà, come tradizione, la “Veglia nazionale di preghiera per la vita” nel Santuario nazionale dell’Immacolata a Washington. Ad aprire la giornata della Marcia sarà l’annuale Messa dei Giovani per la Vita.

«Il tema della Marcia per la Vita 2026 – spiegano gli organizzatori – offre una visione nuova, invitando tutte le persone a riscoprire la bellezza, la bontà e la gioia della vita stessa. Ogni gennaio, alla Marcia innumerevoli manifestanti provenienti da tutto il Paese e da tutto il mondo si uniscono per celebrare il dono della vita umana, irradiando speranza, unità e uno spirito che trascende la politica. Ecco perché il tema della nostra Marcia per la Vita 2026 è “La vita è un dono”, sottolineando ciò che sta al centro del movimento pro life: la convinzione incrollabile che la vita è un grande bene e merita di essere protetta, indipendentemente dalle circostanze». La Marcia «invita tutti ad abbracciare la vita come qualcosa da amare e celebrare fin dal suo inizio». Per questo l’invito è a «lasciarvi coinvolgere da questo movimento di gioia». È atteso durante la Marcia un messaggio del vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance.