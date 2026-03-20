La cura della fragilità unisce le religioni

«Quello della Chiesa è un compito importante e prezioso: il suo ruolo è stare vicino a chi soffre, alle persone con disabilità, ai poveri, ai malati». Il cardinale Jean-Paul Vesco, arcivescovo di Algeri, racconta una missione concreta e quotidiana, che prende vita nel lavoro di consacrati e laici. Con questa riflessione si è aperto, ieri sera a Sotto il Monte (Bergamo), il quinto convegno del Servizio nazionale Cei per la Pastorale delle persone con disabilità , promosso in collaborazione con le diocesi di Bergamo e di Brescia.

Fino a sabato 21, a Bergamo, i cinquecento partecipanti si confronteranno su un impegno fondamentale, attraverso lo scambio di esperienze e la condivisione delle riflessioni di oltre sessanta relatori. “Noi, comunità e progetto di vita”, è il titolo scelto per un appuntamento contraddistinto da una concreta accessibilità: ogni evento vede infatti un servizio di sottotitolazione e di interpretariato in lingua dei segni. ( Qui tutte le voci e le storie dei protagonisti del convegno pubblicati su Avvenire ).

Il cardinale Vesco, intervenendo nel Santuario dedicato a san Giovanni XXIII, ha restituito l’esperienza che vive nel cuore del Nord Africa: «In Algeria, già durante il periodo coloniale francese, l’assistenza della Chiesa era molto importante in favore della popolazione, specie per quella più fragile. È una società che ancora oggi affronta dei problemi, soprattutto nel sud del Paese al confine con il Sahara: lì operano molte comunità di suore che si occupano con uno sguardo specifico ai bambini con disabilità. Spesso manca una presa in carico a livello familiare, ed è allora che emerge la dimensione interreligiosa: l’opera a sostegno in favore delle persone musulmane, e particolarmente dei bambini, permette di entrare in contatto con famiglie di religioni differenti, nel segno dell’importanza della cura». A proposito dei luoghi di papa Roncalli, il porporato si è detto «commosso nel vedere una presenza così forte, che coinvolge ancora tanta gente. Qui si avverte una comunità viva, si respira la presenza di Giovanni XXIII». L’emozione ieri è stata tangibile: «Ho voluto raccogliere l’invito a questo convegno – ha rimarcato il cardinale domenicano Vesco – perché sono toccato dal lavoro dei tanti operatori e volontari che dedicano la propria missione a questi temi. È la vocazione della Chiesa».

La giornata inaugurale, contraddistinta anche dalla visita dei pellegrini, a Sotto il Monte, ai luoghi legati alla nascita e alla vita del pontefice bergamasco, ha proposto un momento di spiritualità – moderato da don Giuliano Savina, direttore dell’Ufficio nazionale Cei per l’Ecumenismo e il dialogo interreligioso – assieme a persone di altre fedi. «Al centro – spiega don Savina – c’è la testimonianza delle famiglie che convivono con una persona con disabilità. Un’esperienza comune, a prescindere dal credo: è molto interessante osservare come nei contesti di fragilità la tradizione religiosa consenta di aiutare a cercare il senso di quel vissuto. Papa Francesco disse, riprendendo il pensiero di Giovanni Paolo II, che “l’uomo è la via delle religioni”. È un concetto che vale anche in questo campo: nell’esperienza dei drammi dell’umanità, la ricerca del “perché” è accompagnata dal senso religioso che ciascuno porta con sé».

A chiudere la serata è stato lo spettacolo teatrale “Notizie buone da Tibhirine”, a cura dell’autore Giovanni Soldani, mentre questa mattina i lavori riprenderanno al Centro congressi Giovanni XXIII di Bergamo.