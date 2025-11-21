Strage di Montesole, il Papa riconosce il martirio di altri due preti

Il Papa ha autorizzato sei Decreti del Dicastero delle Cause dei Santi, tra questi anche quelli sulle virtù eroiche di quattro Servi di Dio, tra cui l’arcivescovo Enrico Bartoletti.

Durante l’udienza concessa oggi al cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, il Papa ha autorizzato la promulgazione di sei Decreti che riguardano due martiri e quattro Servi di Dio.

I martiri sono don Ubaldo Marchioni, sacerdote diocesano, nato nel 1918 a Vimignano di Grizzana Morandi e ucciso in odio alla fede il 29 settembre 1944 nella chiesa di Casaglia, e padre Martino Capelli (Nicola), sacerdote del Sacro Cuore di Gesù, nato nel 1912 a Nembro e ucciso in odio alla fede il 1° ottobre 1944 a Pioppe di Salvaro. Entrambi furono vittime della strage di Monte Sole, conosciuta come eccidio di Marzabotto, quando le truppe naziste massacrarono centinaia di civili e sacerdoti rimasti accanto alle loro comunità.

Le virtù eroiche sono state riconosciute a Enrico Bartoletti, arcivescovo di Lucca (1916-1976), figura di spicco del cattolicesimo italiano del Novecento; a Gaspare Goggi, sacerdote della Divina Provvidenza (1877-1908); a Maria del Sacro Cuore (Maria Glowrey), religiosa della Società di Gesù, Maria, Giuseppe (1887-1957), pioniera dell’impegno missionario in India; e a Maria de Lourdes Guarda, laica brasiliana (1926-1996), testimone di fede nella vita quotidiana.