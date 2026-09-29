Sea Watch, soccorso un gommone con due corpi senza vita

La nave Aurora della ong Sea Watch ha individuato un gommone quasi sgonfio, segnalato da Alarm Phone in zona Sar libica con a bordo 5 persone e 2 corpi senza vita, tra i quali, secondo i testimoni, quello uno di un bambino. "Circa 25 persone si erano aggrappate alla piattaforma Hasdrubal per scampare ad un naufragio", spiega la ong. Dopo aver recuperato i 5 sopravvissuti e i 2 corpi, Aurora ha raggiunto la piattaforma su autorizzazione delle autorità tunisine e ha iniziato il trasferimento delle persone a bordo.