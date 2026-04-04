Sui social si possono risvegliare le vocazioni?
Un gruppo di addetti ai lavori è convinto che l’ambiente digitale possa rappresentare per le famiglie religiose un luogo in cui far conoscere il proprio carisma
2 min di lettura
April 4, 2026
Non dispongo di statistiche, ma in base alla mia esperienza di inviato di questo giornale nell’infosfera ecclesiale mi pare che presbiteri, religiose e religiosi siano maggioritari, rispetto ai fedeli laici, tra chi pratica la missione digitale. Se scorro i 51 ritratti pubblicati sino a oggi nella pagina dei “Missionari digitali” che aggiorno quindicinalmente sul sito di “Avvenire” (bit.ly/4bxKHtA), la squadra degli ordinati e consacrati vince la partita con quella dei semplici battezzati con il punteggio di 31 a 20. Non necessariamente, tuttavia, questi autori portano avanti, nei loro post, una qualche forma di pastorale vocazionale. La loro spesso è una forma di pre-evangelizzazione, il seme di un primo annuncio gettato negli sterminati terreni della Rete: nel migliore dei casi si può pensare che la testimonianza che offrono, in quanto tale, sia così credibile e attraente da indurre qualcuno dei follower non solo ad avvicinarsi al Vangelo, ma a conoscere meglio lo stato di vita che essi hanno scelto. Una recente iniziativa dell’agenzia spagnola “Católicos en Red” ha convocato invece una cinquantina di famiglie religiose, in presenza a Toledo dal 20 al 22 marzo oppure collegate online nelle persone dei loro responsabili della comunicazione, a dibattere con quattro esperti sul tema “Vieni e vedi: risvegliare la vocazione nell’era digitale”, ovvero su come comunicare oggi la vocazione e la vita consacrata con autenticità, prossimità e significatività.
Vediamo prima di tutto chi sono gli esperti scelti. Gabriel López Santamaría è il padrone di casa. Spagnolo, 49 anni, laico, formazione multidisciplinare, nel 2016 fonda “Católicos en Red” (servizi di marketing, comunicazione e fundraising alle organizzazioni cattoliche) e dal 2025 promuove il “Club dei Samaritani”. Crede che nella comunicazione religiosa il digitale porti una «rivoluzione» (bit.ly/3CC8nOI). José Enrique García Rizo, anche lui spagnolo, claretiano, ha studiato giornalismo nel Missouri e comunicazione istituzionale della Chiesa a Roma. In cima ai suoi molteplici impegni nel ramo c’è l’incarico di portavoce internazionale della sua congregazione e sul suo profilo Linkedin (bit.ly/4seQadX) il motto è «Comunicare la buona notizia nel XXI secolo». Patrizia Morgante, italiana, 58 anni, laica, ha alle spalle una vasta esperienza in ambito educativo e formativo. È stata a lungo responsabile della comunicazione dell’Unione internazionale delle superiore generali (UISG); attualmente si propone come consulente negli ambiti della facilitazione, della comunicazione digitale e della formazione (bit.ly/3NNGU26). Marta González, spagnola, 29 anni, monaca benedettina, è attiva sui social, dove si identifica come youtuber e missionaria digitale. Il motto di “Sor Marta”, il suo canale da 116mila iscritti (bit.ly/4lYrUv4), è «Conosci la vita in un monastero e la Chiesa come non le avevi mai viste»; è attiva anche su Instagram (183mila follower) e TikTok (199mila follower).
In base al resoconto firmato dagli organizzatori di “Católicos en Red” su “Religión digital” (bit.ly/4s3ymlH), i partecipanti hanno percorso un cammino scandito da quattro tappe: «spiritualità, audit, discernimento e pianificazione», in vista di un «piano di comunicazione vocazionale concreto e adattato alla loro realtà». L’idea di fondo emersa dalle due giornate, di cui Patrizia Morgante sul suo account Instagram (bit.ly/4clQ8vK) ha pubblicato gli highlights, è riassunta dalla formula: «Non comunichiamo per riempire gli spazi, ma per aprire strade», ovvero dalla convinzione «che la comunicazione vocazionale non può essere ridotta a campagne o contenuti specifici, ma deve essere intesa come un processo di accompagnamento, in cui il digitale e il faccia a faccia si integrano al servizio delle persone». È stato anche delineato un ruolo specifico, quello dell’“insider vocazionale”: «Una o più persone specifiche che, dall'interno della comunità, rendano visibile il carisma nell'ambiente digitale». In tale prospettiva il contributo di suor Marta González è stato quello più rilevante: «Ha mostrato come sia possibile comunicare fedelmente la vita comunitaria, con autenticità, confini chiari e senso di missione». La proposta di «un volto che accompagna, che ascolta e che rende comprensibile uno stile di vita che, altrimenti, rimarrebbe invisibile», secondo “Católicos en Red”, permetterebbe di «umanizzare la vita consacrata, generare fiducia e aprire una prima soglia di incontro per coloro che iniziano a porsi domande vocazionali».
© RIPRODUZIONE RISERVATA