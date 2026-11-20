C'era una volta il televisore. Lo compravi, lo portavi a casa, lo attaccavi alla corrente e cominciavi a guardarlo. Oggi, prima ancora di scegliere un film, devi configurare un account, accettare condizioni d'uso e magari sorbirti anche qualche pubblicità. E non è detto che le condizioni di utilizzo rimangano sempre le stesse. Insomma, il televisore è nostro, lo abbiamo pagato. Ma fino a che punto possiamo decidere come usarlo?

Il sito americano 404 Media racconta una storia piuttosto divertente. I genitori di un ragazzo avevano comprato una Smart TV Xiaomi, ma ogni volta che volevano guardare Netflix dovevano districarsi in un'interfaccia piuttosto complicata. Un problema che conosciamo bene in tanti e che mette in difficoltà soprattutto i nostri cari un po' più avanti con l'età.

Il figlio ha pensato bene di risolvere il problema chiedendo una mano all'intelligenza artificiale. Si è rivolto a Claude Code, un assistente capace di scrivere e modificare programmi. È bastato, almeno secondo il suo racconto, indicare il modello del televisore e l'IA lo ha trovato sulla rete di casa, ha eliminato 25 pacchetti software e ha creato una schermata iniziale molto più semplice. In pratica, ha restituito ai genitori il controllo di un apparecchio che avevano già comprato.

Non è un caso isolato. Sempre più appassionati utilizzano l'IA per mettere mano al software dei dispositivi, ripararli o eliminare funzioni che non hanno mai chiesto. Il bello è che per liberarsi dal controllo di un'azienda bisogna affidarsi a un'altra. E infatti, come ha raccontato ancora 404 Media, a novembre alcuni utenti hanno incontrato blocchi e limitazioni proprio mentre cercavano di analizzare software proprietario con questi strumenti. Ci possono essere buone ragioni di sicurezza, naturalmente. Ma resta una domanda: chi decide che cosa possiamo fare con un oggetto che abbiamo regolarmente comprato?

C'è poi un aspetto meno evidente, che riguarda quello che il televisore sa di noi. Molte Smart TV utilizzano sistemi di riconoscimento automatico dei contenuti, chiamati ACR, analizzano brevi frammenti audio o video, ne ricavano un codice identificativo e, confrontandolo con un archivio, riescono a riconoscere ciò che stiamo guardando. Queste informazioni possono servire a suggerire programmi, misurare gli ascolti e personalizzare la pubblicità. Ma cosa succede quando decidiamo di disattivare questa funzione?

Una ricerca della Northeastern University, raccontata a novembre da The Verge, ha messo alla prova dodici televisori di dieci produttori. Su diversi modelli il tracciamento si interrompeva su altri, compresi alcuni Samsung e Roku, continuavano. I ricercatori non hanno potuto sapere quali dati venissero trasmessi, perché le comunicazioni erano cifrate. Nessuna prova, dunque, di una raccolta non autorizzata. Ma abbastanza per capire quanto sia difficile, per un normale consumatore, sapere che cosa accade dentro la sua tv.

Inoltre, le aziende possono cambiare le condizioni anche quando il prodotto è già nelle nostre case. Nel 2024 Roku ha chiesto agli utenti di accettare nuove clausole contrattuali per continuare a utilizzare normalmente i suoi dispositivi di streaming. Nello stesso anno Spotify ha disattivato Car Thing, un accessorio per l'auto che i clienti avevano acquistato e che da un giorno all'altro ha smesso di funzionare.

Il problema non è solo quello della privacy. Gli oggetti che compriamo sono sempre più legati a software, aggiornamenti e servizi online sui quali non abbiamo praticamente nessun controllo L'Europa sta cercando di intervenire con il diritto alla riparazione, ma ormai possedere un dispositivo non significa automaticamente poter farci quello che vogliamo.

Così, la prossima volta che ci mettiamo sul divano con il telecomando in mano, oltre a chiederci cosa guardare, potremmo farci un'altra domanda: ma questa televisione, in fondo, di chi è?