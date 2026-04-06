Non tutta la noia arriva per nuocere

LUPACCHIOTTO. CHE NOIA LA PIOGGIA! MAGALI CLAVELET; LA NUOVA FRONTIERA JUNIOR; 16,90 EURO

Preoccupati degli effetti della noia, gli adulti sono sempre molto attivi nel riempire gli spazi di solitudine dei più piccoli. Ma davvero i tempi vuoti di attività rappresentano un problema da risolvere al più presto? L’avventura di Lupacchiotto (e tutte le ricerche in merito) dimostrano il contrario, e cioè che i momenti di noia attivano capacità creative e l’attenzione verso nuovi stimoli. Il primo weekend di primavera con un bel sole e l’aria tiepida porta con sé tante promesse: scampagnate e gite divertenti, giochi all’aria aperta, un dolce far niente sotto il sole. Lupacchiotto ha già programmato tutto, purtroppo però le previsioni annunciano pioggia e i suoi programmi vanno in fumo. La pioggia arriva persino in anticipo e Lupacchiotto sarà di cattivo umore tutta la giornata, irascibile, scorbutico, scontento e annoiato. Assolutamente disinteressato a qualsiasi proposta di gioco dei genitori. Finché solo soletto con la propria noia, dopo una prima fase di rabbia, il piccolo lupo troverà da sé con un po’ di immaginazione il modo di organizzarsi la giornata e di divertirsi. Scoprendo così che la noia è un motore di fantasia. Dai 3 anni

È FINITA LA PAZIENZA. SILVIA RONCAGLIA; ILLUSTRAZIONI DI ANNA MOSCA; MIMEBÙ; 14,90 EURO

Ada deve essere proprio un bel tipino; non lasciano dubbi sul suo caratterino gli otto ritratti con altrettante smorfie che ne fa Anna Mosca nella copertina di questo albo raccontato da Silvia Roncaglia. Quando si sveglia con la luna storta, Ada infila un no dopo l’altro e per ogni cosa mette il broncio: la colazione non va bene, le scarpe non sono quelle giuste, persino all’asilo la bambina pianta grane. Con lei, così capricciosa e malmostosa, ci vuole molta pazienza, cosa di cui sono ampiamente dotati mamma e papà. Ma fino a quando può durare la riserva di pazienza? E se si arrivasse al punto critico da non averne più e più ancora da non trovarne neppure un briciolo sul mercato? Tempi duri per i lunatici… Dai 3 anni

C’È UNA COSA CHE VOGLIO DIRTI. LUCA TORTOLINI; ILLUSTRAZIONI DI LEIRE SALABERRIA; MONDADORI; 17 EURO

Premio Strega l’anno scorso con “Un desiderio al giorno”, per la categoria 8+, Luca Tortolini firma ora questo albo rivolto ai più piccoli per la collana “Leggere le figure” di Mondadori. Costruito come un grande indovinello quasi sussurrato da mamma coniglia al suo cucciolotto, il racconto si declina di pagina in pagina attraverso quadri familiari ma non solo, in cui si manifesta questa cosa semplice ma importante da fare e da dire. Un racconto sul bello di manifestare i propri sentimenti e le emozioni, con le parole e anche con i gesti. Una gran bella sfilata di padri, madri e figli, nonni, amiche, mariti e mogli, compagni, vicini di casa che attraverso parole tenere, un mazzo di fiori, un dolce pensiero o semplicemente passando del tempo insieme, regalano momenti di felicità. Per i piccoli lettori una storia da scoprire insieme enfatizzando con la voce la misteriosa, semplice ma importante cosa da dire e fare. Che si scopre naturalmente all’ultima pagina. Dai 3 anni