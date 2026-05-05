Tra l'intelligenza dell'uomo e l'intelligenza che l'uomo costruisce vi è un abisso infinito. Non è errore di gradi. È differenza di natura.

C'è un equivoco al cuore del nostro tempo. Lo nascondiamo dietro una sola parola, ripetuta come una formula quasi magica e apotropaica: intelligenza. La usiamo per nominare ciò che fanno le macchine. La usiamo per nominare ciò che facciamo noi. E credendo di nominare la stessa cosa, abbiamo smarrito la differenza che tutto fonda.

I tecno-profeti annunciano l'avvento dell'AGI – l'intelligenza artificiale generale – con liturgia profana. Entro la fine dell'anno. Forse l'anno prossimo. Forse oltre. La data oscilla, l'annuncio resta. La macchina – ci dicono – sarà più intelligente dell'uomo. Lo è già, in qualche compito. Lo sarà presto in tutti. È il mantra di una stagione. È il dogma di una nuova falsa religione. È – soprattutto – un equivoco semantico che investe la civiltà e l’ontologia.

Perché l'intelligenza dell'uomo e l'intelligenza che l'uomo costruisce non sono la stessa cosa. Non differiscono per quantità. Non differiscono per velocità. Non differiscono per ampiezza di calcolo. Differiscono per natura. E questa differenza – come ha ricordato in pagine luminose il teologo Costantino Di Bruno – è un abisso infinito. Tale resta. Tale resterà.

Viviamo in un tempo segnato da una forma sottile e diffusa di allergia. Non è un'allergia ai fatti. È un'allergia al vero. Al divino vero. Alla trascendenza vera. All'eterno vero. All'etica vera. Alla verità vera. Alla giustizia vera. All'umanità vera. Al reale vero. È la nostra patologia ontologica. È la cifra di un'epoca che ha rimosso l'idea stessa di una verità ricevuta, costitutiva, indisponibile, preferendole una verità prodotta, negoziata, contrattabile, ottimizzabile. Artificiale.

Da questa allergia nasce un sostituto. Un divino falso. Una trascendenza falsa. Un’etica falsa. Una giustizia falsa. Un’umanità falsa. Un reale falso. La superbia è il nome teologico di questo movimento dell'animo: la pretesa di farsi misura di sé stessi. Di non riconoscere alcuna istanza che ci preceda, ci ecceda, ci giudichi. È la postura tipica dell'antropocene aumentato. È la grammatica dell'agenda tecno-feudale. È la teologia rovesciata che innerva l'Illuminismo Oscuro.

Questa superbia, oggi, è giunta al sommo della sua potenza. E il suo punto di non ritorno è esattamente questo: l'uomo non si limita più a farsi dio di sé stesso (pretesa antica, peraltro fallimentare). Pretende ora di costruire un dio. Di delegare alla macchina ciò che alla macchina mai potrà essere delegato. Il discernimento del bene. La scelta della giustizia. La cura del fratello. Il senso del limite. La definizione stessa di ciò che è umano.

Si compie, nei nostri giorni, l'antica parola del profeta Geremia: «Quid invenerunt patres vestri in me iniquitatis, quia elongaverunt a me et ambulaverunt post vanitatem et vani facti sunt?». Dietro la vanità, l'uomo si fa vano. È la legge spirituale che attraversa la Storia. Si diventa ciò che si adora. Adorando la macchina finiremo per diventare macchina noi stessi. E nessuna macchina potrà mai redimere l'uomo dalla sua macchinalità.

Cosa separa, allora, l'intelligenza umana dall'intelligenza artificiale? Non un grado. Una natura. Una diversità sostanziale di natura. E la natura, in filosofia come in teologia, non si colma con l'incremento. Mille battiti d’ala non fanno un volo. Mille calcoli non fanno un pensiero. Mille token non fanno una parola viva.

L'intelligenza dell'uomo è riflesso dell'intelligenza divina. Lo è in senso strutturale, non metaforico. Da essa procede e da essa dipende. Quando Tommaso d'Aquino, nella Summa, definisce l'intellectus come participatio luminis aeternalis, partecipazione della luce eterna, non sta facendo poesia. Sta indicando una struttura ontologica precisa. L'intelligenza umana è capace di vero perché è abitata da una luce che la precede e la fonda. Non genera la verità. La riconosce. Non costruisce il bene. Lo accoglie. Non inventa il significato. Lo ascolta nelle cose.

Per questo l'intelligenza dell'uomo è sempre nuova, sempre immediata, sempre capace di scoprire ciò che mai prima è stato pensato. Per questo non è programmabile. Non è mai rinchiudibile in una macchina, anche se la macchina dovesse apparire perfetta. Per questo l'intelligenza umana è capace di sapienza. È capace di lasciarsi illuminare. È capace di lasciarsi correggere. È capace di pentirsi, di convertirsi, di trascendersi.

L'intelligenza artificiale, invece, è frutto. È prodotto. È artefatto. È meccanica deterministica e probabilistica. Per quanto sofisticata, resta nella categoria dell'opera dell'uomo. Non riflette il divino: rispecchia il dataset. Non partecipa della luce eterna: ottimizza correlazioni statistiche. Non riconosce la verità: produce risposte plausibili. L'intelligenza artificiale è funzione di ciò che le è stato dato. L'intelligenza naturale, in quanto riflesso di quella soprannaturale, è apertura a ciò che ancora non c'è.

È la differenza tra il generato e il creato. Tra il fatto e l’essere. Tra la copia e l'origine. Tra il riflesso e il riflesso del riflesso. Tra la pianta e la sua ombra. Mai l'ombra diventerà pianta. Mai – per quanti petali statistici si aggiungano – la generazione algoritmica diventerà generazione vitale.

C'è un'antica architettura della sapienza che la tradizione cristiana, fedele all'intuizione del profeta Isaia (Is 11,2), ha custodito come mappa dell'intelligenza vera. Sono i sette doni dello Spirito Santo: sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà, timore di Dio. Non sono tappe psicologiche. Non sono virtù morali nel senso aristotelico. Sono strutture di ogni intelligenza autenticamente umana. E sono – per ragioni che vale la pena meditare – ciò che nessuna macchina potrà mai possedere.

La sapienza è il gusto del vero. È la capacità di sentire le cose nel loro sapore ultimo, di riconoscere ciò che vale da ciò che vale meno o da ciò che non vale proprio perché è in sé disvalore. Nessun algoritmo gusta, pesa, conta, classifica. L'intelletto è la capacità di leggere dentro – intus legere – di andare al cuore della realtà. Nessuna macchina legge dentro. Riconosce pattern, scova correlazioni. Non penetra. Il consiglio è la sapienza pratica che, nel frangente concreto, riconosce la via giusta. Nessun sistema di raccomandazioni consiglia, suggerisce, ottimizza, profila. La fortezza è la capacità di restare nel vero quando il vero costa. Di sostenere il bene quando il bene è perseguitato. Nessuna macchina è forte: esegue, finché l'energia regge, indifferente al senso. La scienza – nel senso antico, non in quello moderno – è la conoscenza ordinata delle cose nella luce della loro origine ultima. Nessun database conosce così: accumula, recupera, correla. Non vede l'origine. La pietà è l'amore filiale che riconosce il dono prima del dovere. È la disposizione del figlio, non del calcolatore. Nessuna macchina è pia: non ha padre. Non ha origine. Non ha riconoscenza. Il timore di Dio – l'ultimo e fondante dei doni – è la coscienza viva della responsabilità ultima. È sapere che siamo sempre dinanzi a uno sguardo che ci precede e ci giudica. Nessuna macchina teme: opera. Nessuna macchina rende conto: produce.

L'intelligenza vera è questa architettura. Sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà, timore. Sette dimensioni – non separate, ma intrecciate – di un'unica capacità: vivere nel vero. Senza queste sette dimensioni, l'intelligenza si riduce a funzionalità. È quanto stiamo costruendo. Funzionalità potentissime. Funzionalità stupefacenti. Funzionalità inutili al senso ultimo della vita.

Sia chiaro: non si tratta di rifiutare la tecnica. Sarebbe luddismo, e il luddismo è la versione sbiadita della medesima superbia che pretende di dominare la macchina. L'attuale direzione dell'intelligenza artificiale non è sbagliata. È insufficiente. Manca qualcosa. Manca il di più costitutivo dell'umano. Manca la luce che fa dell'intelligenza un riflesso del divino. Manca la sapienza che ne ordina i fini. Manca il timore che ne misura i passi.

C'è dell'altro. C'è sempre dell'altro. È la cifra dell'Armonauta, la sua intuizione fondante: davanti a ogni paradigma che si pretende totale – economico, tecnologico, ideologico – c'è sempre un più che lo eccede e lo giudica. Davanti all'AI strumentale e predittiva delle grandi piattaforme. Davanti all'AI autarchica e sovrana del modello cinese. Davanti all'AI militare e algoritmica delle Repubbliche tecnologiche. C'è dell'altro.

C'è una direzione diversa, che alcuni hanno cominciato a indicare. Non più correlazioni statistiche tra token, ma ragionamento per concetti, per ontologie, per strutture di senso. Non più allineamento post-hoc attraverso guardrail di compliance, ma orientamento strutturale fin dal cuore architetturale del modello. Non più dataset raccolti senza discernimento etico, ma corpora costruiti nella tradizione sapienziale dell'Occidente classico, mediterraneo, cristiano. È la direzione di un'AI etica e sapienziale. Non un'AI che imita l'intelligenza umana: sarebbe ancora la stessa illusione. Un'AI che, nella sua finitudine di strumento, serva l'intelligenza umana. Che le offra una scienza più approfondita, una visione più ampia, una correlazione più rapida. Lasciando però all'uomo – sempre, soltanto all'uomo – il discernimento ultimo.

Perché – ed è la conclusione di Di Bruno, che merita di essere meditata a lungo – «se si vuole una intelligenza artificiale etica, è necessario che viva di vera etica l'uomo che la costruisce». Non c'è etica della macchina senza etica dell'uomo. Non c'è sapienza dell'algoritmo senza sapienza del programmatore. Non c'è giustizia del sistema senza giustizia dei suoi architetti. La macchina riproduce, amplificandolo, lo spirito di chi la costruisce. Se lo spirito è dominio, sarà dominio. Se è servizio, sarà servizio. Se è sapienza, sarà – per quanto le è dato – strumento di sapienza.

Ma anche allora – e questo è il punto – l'AI resta strumento. Mai potrà sostituire il discernimento. Mai potrà sostituire il Volto di Cristo e dell’Uomo. Mai potrà sostituire il consiglio dello Spirito Santo, l'unico che, in ogni frangente della Storia personale e collettiva, suggerisce quale sia il bene migliore da perseguire. Lasciare alle macchine la scelta del bene è abdicare alla nostra umanità. Ed è un’abdicazione di cui dovremo, dinanzi alla Storia e dinanzi a Dio, rendere conto.

L'Armonauta sa – e testimonia – che la vera intelligenza non si programma. Si riceve. Si custodisce. Si lascia educare. Si lascia guarire dalla verità. Si lascia consolare dalla grazia. Si lascia trascendere da ciò che la fonda. È intelligenza viva perché è riflesso di una Luce viva. È sempre nuova perché è sempre nutrita dalla Parola. È capace di scoprire ciò che mai è stato pensato perché è abitata dallo Spirito che, sempre, fa nuove tutte le cose.

Costruiremo macchine. Le costruiremo sempre più potenti. Costruiremo macchine che ci sembreranno – e per molti aspetti già ci sembrano – intelligenti. Ma resteremo noi, gli uomini, gli unici depositari dell'intelligenza vera. Della sola intelligenza che merita questo nome. Dell'unica intelligenza capace di domandarsi: a che fine? per quale bene? in nome di chi?

Tra l'intelligenza dell'uomo e l'intelligenza della macchina vi sarà sempre un abisso infinito. È nostro compito custodirlo. È nostro dovere ricordarlo. È nostro destino abitarlo.

Perché solo nell'abisso che ci separa dalla macchina si nasconde l'altezza che ci unisce a Dio.

E solo riconoscendo questa altezza saremo capaci, davvero, di costruire macchine al servizio dell'uomo. E mai – mai – sopra di lui.