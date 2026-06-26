Subrahmanyan Chandrasekhar, il limite che accende le stelle

Proseguo la mia carrellata di scienziati e scienziate della storia. Li studio negli archivi mentre scrivo i miei libri, e in questo spazio prezioso nel web mi fermo su di loro per cercarne la spiritualità. Perché io la mia la sto ancora cercando, e da fisica non posso far finta che questa domanda non esista.

Oggi vi parlo di Subrahmanyan Chandrasekhar. Subrahmanyan Chandrasekhar ha calcolato il limite massimo di massa oltre il quale una nana bianca non può restare stabile contro il collasso gravitazionale, aprendo la strada alla comprensione delle stelle di neutroni e dei buchi neri. Aveva poco più di vent’anni quando, durante un viaggio in nave dall’India all’Inghilterra, iniziò a fare quei calcoli che avrebbero cambiato l’astrofisica. Un giovane studente, un quaderno, il mare attorno. E dentro quei conti emerge una verità scomoda: sopra una certa massa, circa 1,4 volte quella del Sole, la pressione degli elettroni non basta più a sostenere la stella. La materia cede. La gravità vince.La stella collassa.

È un risultato matematico limpido, ma culturalmente destabilizzante. All’epoca l’idea che una stella potesse collassare fino a diventare qualcosa di radicalmente diverso non era accettata facilmente. Arthur Eddington lo critica pubblicamente. Il giovane Chandrasekhar si trova di fronte a un’autorità gigantesca che non accetta la sua conclusione. Eppure non arretra. Non per orgoglio, ma per fedeltà al calcolo.

La sua spiritualità sta proprio in questo: nel rispetto profondo per la coerenza matematica anche quando non è comoda. Non forza i risultati per farli coincidere con le aspettative. Accetta che l’universo possa essere più drammatico di quanto vorremmo. Il limite di Chandrasekhar non è solo un numero. È l’idea che esistano soglie oltre le quali la struttura cambia natura. Non è una punizione, è una trasformazione. La fine di una stella non è la fine di tutto: è l’inizio di un altro stato della materia. L’insegnamento universale allora è potente: i limiti non sono sempre barriere, a volte sono passaggi di stato. Non tutto ciò che crolla è perduto. A volte ciò che collassa si concentra, si densifica, diventa qualcos’altro. Ma per accettarlo serve coraggio.

Serve non piegare la verità per renderla più rassicurante. E adesso la domanda, semplice e diretta: qual è il vostro limite? Lo vivete come una condanna o come una soglia di trasformazione? E siete disposti a restare fedeli ai vostri calcoli interiori anche quando qualcuno li mette in discussione? Se vi va, scrivetemi a interferenze@avvenire.it: leggerò tutte le vostre risposte