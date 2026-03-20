Chien-Shiung Wu, che sapeva dire la verità

Wu mi ha insegnato che riconoscere una violazione non significa essere pessimisti, significa essere lucidi. Accettare che la realtà abbia preferenze, non è una resa, è un punto di partenza più onesto

Chien-Shiung Wu entrò nella storia della fisica facendo una cosa che, ancora oggi, disturba più di molte rivoluzioni teoriche: dimostrò che la natura non è obbligata a essere equa. Tutti davano per scontato che l’universo fosse simmetrico, che destra e sinistra fossero intercambiabili, che le leggi fondamentali non avessero preferenze. Era una di quelle convinzioni così eleganti da sembrare inevitabili. Wu le guardò e disse, in sostanza: vediamo se è vero. Non perché avesse il gusto della provocazione, ma perché non si fidava delle idee troppo belle per essere verificate.

Il suo esperimento sulla violazione della parità fu un atto di precisione chirurgica. Nessun proclama, nessuna metafisica, solo un apparato sperimentale impeccabile e una domanda formulata nel modo giusto. La risposta arrivò chiara: la natura, a livello fondamentale, distingue. Ha una direzione preferita. Non tutto è reversibile. Non tutto è speculare. E questa non è solo una notizia per la fisica, è una scossa filosofica. Perché se l’universo stesso non è neutrale, allora l’idea di una realtà perfettamente bilanciata era un nostro bisogno, non una sua proprietà.

Il Nobel, come spesso accade, andò ad altri. Lei rimase con il risultato. E questa cosa, ogni volta che ci penso, mi sembra quasi una metafora fin troppo precisa: Wu fece il lavoro sporco della realtà, quello che rompe le simmetrie, e altri raccolsero la forma finale del racconto. Ma lei non protestò.

Continuò a fare fisica. Continuò a insegnare. Continuò a credere che la verità non avesse bisogno di essere gentile per essere vera.

Quando entro in risonanza con una figura come Chien-Shiung Wu, sento che la mia ricerca interiore passa per lo stesso punto critico. Per anni ho cercato simmetria anche dove non c’era. Ho cercato equilibrio a tutti i costi, spiegazioni che rendessero tutto coerente, narrazioni in cui ogni ferita avesse un senso immediatamente spendibile. Poi la fisica mi ha insegnato una cosa che all’inizio fa male: non tutto deve tornare. Non tutto è giusto. Non tutto è riparabile con una bella storia. Alcune asimmetrie non sono errori, sono strutturali. Ignorarle non le elimina, le rende solo più pericolose. Wu mi ha insegnato che riconoscere una violazione non significa essere pessimisti, significa essere lucidi. Che accettare che la realtà abbia preferenze, direzioni, sbilanciamenti, non è una resa, è un punto di partenza più onesto. Anche dentro di noi ci sono parità che saltano, zone in cui non siamo equi, scelte che non sono reversibili, parole che non possiamo riprendere indietro. La maturità, forse, non è rimettere tutto in pari, ma smettere di fingere che lo sia. La fisica non consola.

La fisica chiarisce. E a volte chiarire è l’unica forma possibile di cura. E allora la domanda, quella che non serve a sembrare saggi ma a essere sinceri: in quale punto della tua vita stai ancora fingendo una simmetria che non esiste più, solo per non affrontare la direzione che le cose hanno preso?

Scrivimi a interferenze@avvenire.it. Io leggo tutto. Perché spesso la verità arriva proprio lì, dove smettiamo di pretendere che il mondo, o noi stessi, siano obbligati a essere giusti