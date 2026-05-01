Henri Poincaré e l’ordine fragile del mondo

Non è solo un matematico vertiginoso. È anche un pensatore del metodo. Scrive che l’intuizione ha un ruolo nella scoperta scientifica, che il lavoro dell’inconscio prepara le connessioni prima ancora che la ragione le formalizzi

Proseguo la mia carrellata di scienziati e scienziate della storia. Li studio negli archivi mentre scrivo i miei libri, e in questo spazio prezioso nel web mi fermo su di loro per cercarne la spiritualità.

Perché io la mia la sto ancora cercando, e da fisica non posso far finta che questa domanda non esista. Oggi vi parlo di Henri Poincaré. Henri Poincaré ha posto le basi della topologia moderna, ha contribuito in modo decisivo alla teoria dei sistemi dinamici e ha anticipato la comprensione di ciò che oggi chiamiamo caos deterministico, mostrando come piccole variazioni nelle condizioni iniziali possano produrre evoluzioni profondamente diverse. In un’epoca che amava l’idea di un universo perfettamente prevedibile, governato da equazioni lisce come marmo, Poincaré scopre che dentro quelle stesse equazioni si nasconde una fragilità inattesa: l’imprevedibilità non è un difetto del calcolo, è una proprietà del mondo. Studia il problema dei tre corpi e si accorge che il sistema non si lascia domare con eleganza lineare. Non tutto si piega a una soluzione chiusa, non tutto si lascia chiudere in una formula rassicurante. Eppure non è il caos del disordine totale: è un caos strutturato, deterministico, sensibile. È il mondo che vibra tra rigore e sorpresa.

Ma Poincaré non è solo un matematico vertiginoso. È anche un pensatore del metodo. Scrive che l’intuizione ha un ruolo nella scoperta scientifica, che il lavoro dell’inconscio prepara le connessioni prima ancora che la ragione le formalizzi. È una dichiarazione potentissima: la scienza non è solo calcolo, è anche visione. La sua spiritualità sta proprio lì, in questa tensione tra rigore e intuizione. In lui la verità non è un edificio monolitico, è un paesaggio che si attraversa. Le leggi non sono catene, sono mappe provvisorie. Poincaré sa che le nostre teorie sono convenzioni efficaci, strumenti che funzionano finché funzionano. Non sono idoli da adorare. C’è un’umiltà radicale in questo: la scienza non possiede il reale, lo descrive. E lo descrive sempre da un punto di vista.

L’insegnamento universale allora è questo: non tutto ciò che è determinato è prevedibile. E non tutto ciò che è complesso è incomprensibile. Viviamo in sistemi sensibili, nelle relazioni, nelle scelte, nelle parole che cambiano traiettoria. Piccole condizioni iniziali, grandi conseguenze. Forse vale anche per noi.

E adesso la domanda, semplice e diretta: quale piccola scelta, oggi, potrebbe cambiare la traiettoria della vostra vita? E quale “certezza” state scambiando per inevitabilità?

Se vi va, scrivetemi a interferenze@avvenire.it: leggerò tutte le vostre risposte.