Prevenire conviene sempre, soprattutto in sanità

A fronte delle richieste crescenti di assistenza, il finanziamento ordinario del Servizio sanitario nazionale è sufficiente? Guardando la manovra, il dubbio è legittimo. Ascoltare anche la voce dei sindaci e dei Comuni

Ogni anno a novembre, nel cuore della discussione sulla legge di bilancio (uno degli atti cruciali della vita repubblicana, perché traduce le priorità dell’indirizzo politico in scelte di entrata e di spesa), il dibattito pubblico si infiamma sulle parti della manovra che attengono alla sanità e alla tutela della salute (art. 69 del relativo disegno di legge). A fronte delle richieste crescenti di assistenza, il finanziamento ordinario del Servizio sanitario nazionale è sufficiente? Il dubbio è legittimo, in quanto tale finanziamento aumenta sì nel prossimo triennio, ma in valori assoluti o nominali, mentre diminuisce rispetto alla ricchezza prodotta dal Paese, passando dal 6,14% del 2026 al 5,87 del 2029: non a caso, la Conferenza delle Regioni ha chiesto, unanime, che esso venga incrementato.

Vorrei oggi concentrare l’attenzione dei lettori sul tema della prevenzione delle malattie e incoraggiare i decisori pubblici a fare di più in tale settore. Agire prima – è questo il significato di prevenzione - permette di tutelare meglio la salute: una maggiore spesa oggi per la prevenzione significa una minore spesa sanitaria domani, anche nell’interesse delle future generazioni. E poiché i rischi di ammalarsi e le possibilità di proteggersi sono distribuiti in misura diseguale tra le persone, rafforzare la prevenzione è una questione di giustizia, e dunque di democrazia. Sul punto, va anzitutto segnalato che il menzionato art. 69 non include quote aggiuntive per la prevenzione collettiva, con il rischio concreto che le esigenze degli altri macrolivelli sanitari (l’assistenza territoriale e quella ospedaliera) finiscano, ancora una volta, per prevalere su di essa.

Puntare sulla prevenzione implica poi essere consapevoli che le politiche sanitarie vanno integrate con quelle ambientali e sociali: è quanto, con chiarezza, prevede, sulla scia dei precedenti, il Piano nazionale della prevenzione 2026-2031, incentrato appunto sulla considerazione unitaria della salute umana, animale e ambientale. Ma i Piani, da soli, non bastano: servono più cultura della prevenzione (pensiamo ai troppo bassi tassi di adesione alle pur sacrosante campagne di vaccinazione antinfluenzale) e, soprattutto, una coerente volontà politica.

One Health, devo combattere ciò che le si oppone. Nel campo della prevenzione cosiddetta primaria (cioè stili di vita sani), come faccio a tenere insieme, ad esempio, la tutela della salute con provvedimenti volti ad aumentare l’offerta del gioco d’azzardo, così incentivandone il profilo patologico e i relativi costi sanitari e sociali, come ha sottolineato una recente sentenza della Corte costituzionale (la n. 172 del 2026, relatrice Sciarrone Alibrandi), opportunamente Appunto, coerenza: se valorizzo la prevenzione, tanto più in una logica, devo combattere ciò che le si oppone. Nel campo della prevenzione cosiddetta primaria (cioè stili di vita sani), come faccio a tenere insieme, ad esempio, la tutela della salute con provvedimenti volti ad aumentare l’offerta del gioco d’azzardo, così incentivandone il profilo patologico e i relativi costi sanitari e sociali, come ha sottolineato una recente sentenza della Corte costituzionale (la n. 172 del 2026, relatrice Sciarrone Alibrandi), opportunamente segnalata domenica scorsa da Toni Mira su questo giornale?

Il decisore pubblico non è peraltro soltanto nazionale o regionale, è anche locale: prendere sul serio il ruolo dei Comuni può aiutare in questa non facile battaglia a favore della prevenzione e contro i suoi nemici. Il Comune, è vero, non gestisce l’assistenza sanitaria, ma prende decisioni sull’urbanistica, sull’assistenza sociale, sulle attività dannose all’ambiente e dunque anche alla salute: se ne parlerà nei prossimi giorni, con proposte concrete, all’interno della XVII Settimana delle autonomie locali (Alessandria, 16-21 novembre 2026).

Sindaci, battete un colpo…