Come un elefante mi sono avvicinata al topolino: la paura delle città di notte.

A Sancho, il programma quotidiano in cui lavoro in onda su Radio3, avevamo preparato una scaletta che pareva filare liscia: tenere insieme donne, notte e città con Giulia Mei, splendida cantautrice che conosce bene i rientri dopo i concerti e canta la libertà femminile, e Azzurra Muzzonigro, architetta e urbanista fondatrice dell’associazione Sex and the City, alla vigilia del 25 novembre, Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

Avevo presentato la puntata così: oggi parliamo della «percezione femminile della sicurezza negli spostamenti notturni in città». Molte parole sono scivolose in questa frase, in realtà tutte tranne una: negli. Intanto, percezione, rischia di ridurre la paura a un fatto psicologico; sicurezza, è spesso strumentalizzata per invocare repressione contro i marginali additati come colpevoli; notturni e città, messi insieme come se il buio fuori casa fosse il pericolo principale.

Ascoltando Giulia che rivendicava il diritto di sentirsi libera di muoversi nello spazio pubblico e i dati portati da Azzurra, ho capito, tardi, di aver posto male la domanda.

Il lavoro di Sex and the City — dall’Atlante di genere fino al rapporto The Girls and the City — avanza proposte concrete per rendere le città più congeniali alla mobilità di donne e minoranze di genere. Eppure, dentro questo ragionamento, Azzurra ha ricordato i dati: la violenza nelle strade cittadine di notte ha come vittime principalmente gli uomini, mentre per le donne l’elefante non sta nei vicoli bui, ma dentro le mura di casa. La violenza contro le donne avviene di gran lunga dentro casa, per mano di uomini conosciuti..

Insistere sulla presunta fragilità femminile nello spazio pubblico diventa allora un esercizio di paternalismo che serve solo a spaventarci e a fabbricare un nemico esterno: quasi sempre lo sconosciuto, straniero e marginale, che abita la notte. Il risultato è che da spaventate, usciremo sempre meno. La paura della strada è il topolino rispetto alla mole enorme e silenziosa della violenza domestica.

Accorgersi che i propri ragionamenti si appoggiano su un pregiudizio è un momento un po’ umiliante, ma ricco di futuro: ci si sente scoperti davanti al microfono, eppure si impasta uno sguardo nuovo. Chissà perché mi colpisce sempre notare che questi sbagli non sono quasi mai intenzionali, ma nascono da quanto siamo immersi nel discorso pubblico.

Rivendicare il diritto di attraversare la notte libere, come canta Giulia Mei, resta fondamentale. Ma inseguire il topolino per strada non può impedirci di guardare in faccia l’elefante dentro le nostre porte.