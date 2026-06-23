La gabbia toracica serve a proteggere organi vitali. Come due mani aperte a proteggerci il respiro, a proteggerci il cuore, a proteggerci dagli urti inevitabili della vita. Ci sono gabbie che imprigionano e gabbie che proteggono, ci sono gabbie che rinchiudono e altre che permettono la libertà di respiro e di amore. La gabbia toracica è una cattedrale di perfezione e di equilibrio, la sua navata crea lo spazio per la vita, non comprime eccessivamente, finirebbe per soffocarci, ma nemmeno è così fragile da non essere luogo di difesa, rifugio sicuro, protettivo. La gabbia toracica è un esempio di equilibrio attento, un’architettura della cura. Dovremmo sempre tenerla presente, ogni volta che parliamo, ogni volta che scriviamo, ogni volta che amiamo.

Quante volte le nostre parole non hanno tenuto conto del fragile respiro di chi avevamo davanti! Quante volte in nome di una presunta verità, di un fantomatico principio, abbiamo ferito con durezza chi ci stava ascoltando? Proteggere senza soffocare, lasciare liberi senza abbandonare. Forse la gabbia toracica è un’utopia. Probabilmente il perfetto equilibrio sfugge a noi uomini. Forse è la chiglia di una nave pronta a salpare per l’Infinito. Forse sono le ali di Dio a custodire il nostro cuore perché nulla di noi vada perduto, perché la vita non ci schiacci.