Il sapore della colazione comune: quando il pane e la marmellata profumano di dignità

C’è un gesto antico, quasi liturgico nella sua semplicità, che segna l’inizio di ogni giornata: quello di sedersi a tavola per la colazione. Non serve molto per sentirsi a casa: basta il profumo del pane appena sfornato, la dolcezza di una marmellata fatta con i frutti della propria terra o una fetta di crostata che profuma di forno e di attesa. È il sapore dell’ordinario che si fa straordinario, lo stesso che da pochi giorni anima la piazza principale della nostra Bastia Umbra grazie all'inaugurazione del bar della Cooperativa Sociale Wonka.

Vedere questi ragazzi, con la loro unicità e i loro sorrisi, muoversi tra i tavolini accompagnati dai loro educatori, mi ha ricordato quella “piazza di persone” che non la pensano allo stesso modo, ma che sanno camminare insieme. In questo piccolo bar, la colazione non è solo un servizio, ma diventa una parabola vivente di un’economia di comunità. Scegliere di vendere prodotti locali ed ecosolidali significa sposare un criterio che non è né puramente privato né solo pubblico, ma appartiene al “comune”: quel luogo dove ci si riconosce fratelli e si creano nuove alleanze.

La metafora del pane e marmellata ci racconta perfettamente questa realtà. Il pane è la base, la terra sotto i piedi, la struttura che accoglie. La marmellata, con le sue diverse tipologie di frutta, rappresenta la biodiversità umana di questi ragazzi: ognuno porta una sfumatura diversa, un gusto proprio che, steso con cura sulla fetta di pane, crea un’armonia di sapori che nutre l'anima prima ancora del corpo. Proprio come una crostata artigianale, dove l'intreccio della frolla sostiene la dolcezza del ripieno, questo bar sostiene l'autonomia di persone con differenti abilità, dimostrando che "nulla va anteposto all'amore".

In questo spazio di prossimità, il lavoro non è una "terapia", ma la restituzione della dignità di essere soggetti attivi della propria storia. Qui si realizza quella “rete” di relazioni che trasforma la diversità in ricchezza feriale. Wonka ci insegna che una società civile matura è quella che sceglie di "andare al passo del più lento", affinché l'arriverai comune non lasci indietro nessuno, come l’antica sapienza benedettina insegna da secoli.

Mentre sorseggiamo un caffè e gustiamo un dolce semplice fatto in casa, ci accorgiamo che questo bar è diventato un piccolo "scrittorium" moderno, dove invece di copiare codici si scrivono storie di inclusione e di bellezza. Grazie ai ragazzi della Cooperativa Wonka per aver trasformato la nostra piazza in una mensa di fraternità, dove ogni colazione diventa un'epifania di ciò che di buono l’uomo può costruire quando decide di mettere al centro la cura della fragilità. In questo sapore ritrovato di pane e marmellata, riscopriamo che siamo tutti fatti della stessa terra e che la vera autonomia nasce sempre da una mano che ne stringe un'altra.