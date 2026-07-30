La dolcezza della fedeltà: il “miele” di trent’anni di vita insieme

Potrà sembrarvi strano che io riproponga la stessa metafora utilizzata poche settimane fa. Eppure, anche in questa occasione, sebbene da una prospettiva diversa, mi è sembrato doveroso ricorrervi per narrare una breve storia di fedeltà.

Tutto parte da quell’operosità silenziosa che attraversa i nostri chiostri, da un ritmo che ricorda il ronzio instancabile delle api, capaci, con una pazienza che sfida il tempo, di trasformare il polline raccolto in un alimento che dona energia e vita: il miele.

Questa immagine mi è tornata alla mente quando, pochi giorni fa, una coppia ha varcato la soglia del nostro monastero per celebrare il proprio trentesimo anniversario di matrimonio. Sono venuti qui non per ricordare una semplice ricorrenza, ma per sostare alla presenza del Padre e ringraziarlo per tutte le meraviglie compiute nella loro storia: una storia che profuma di quella fedeltà che san Benedetto chiamerebbe stabilità, discretio, responsabilità.

La fedeltà, proprio come il lavoro meticoloso delle api, non si improvvisa e non è un dato acquisito una volta per sempre. È un’unità che si costruisce giorno dopo giorno, tassello dopo tassello. Guardando questa coppia, ho visto il risultato di migliaia di “voli” quotidiani, di piccoli gesti di cura e di una prossimità che si è fatta carne in tre decenni di vita condivisa.

Come le api non si scoraggiano di fronte alla distanza tra i fiori e l’alveare, così questi sposi hanno saputo “nulla anteporre all’amore”, facendo della loro unione un ora et labora feriale, nel quale ogni attività quotidiana è diventata spirituale.

Questa fedeltà non è un valore esclusivo del matrimonio, ma una chiamata universale che riguarda “chiunque tu sia”. In qualsiasi condizione di vita - monastica, laicale, professionale o segnata dalla solitudine - la fedeltà è quel “criterio del comune” che ci permette di abitare il tempo senza l’ansia di fuggire altrove.

È la capacità di restare, di ascoltare profondamente il ritmo della propria vocazione, per poter finalmente dire: “Arriverai”. Non è una meta statica, ma un cammino sinodale, nel quale si impara ad andare al passo del più lento, rispettando i tempi di maturazione di ciascuno.

Celebrare trent’anni di vita insieme in monastero significa riconoscere che la vita interiore è una storia agrodolce, composta da molteplici sapori capaci di abitare lo stesso spazio e lo stesso tempo. È una storia che sa tenere insieme gli opposti e le fatiche di tanti anni condivisi, proprio come il miele conserva in sé la complessità dei fiori dai quali proviene.

La fedeltà di questa coppia è per noi una parola profetica. Ci ricorda che è possibile essere “messaggeri di pace” e artefici di unità anche nelle tribolazioni del mondo, trasformando l’ordinario in un’epifania di bellezza.

Ringraziamo il Signore per questi sposi che, con la loro laboriosità discreta, ci hanno mostrato che il sapore della vita non si perde quando si ha il coraggio di sostare e di custodire con umiltà le promesse fatte.

La loro testimonianza è come quel “pizzico di sale” che esalta il gusto della nostra comunità, ricordandoci che siamo tutti parte di una grande orchestra, nella quale l’armonia nasce dalla fedeltà di ciascuno alla propria nota.

Il Padre continui a benedire il loro cammino, affinché la loro storia possa essere ancora nutrimento dolce e duraturo per chiunque incroci il loro sguardo lungo la strada.