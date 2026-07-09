La sfoglia della fraternità: l’impasto di S. tra fame e sete del mondo

C’è un’arte antica, quasi sacra, nel gesto di chi dispone la farina a fontana sulla spianatoia, creando quello spazio vuoto al centro pronto ad accogliere l’acqua o le uova. È il gesto di chi sa che, per generare qualcosa di nuovo, bisogna prima fare spazio, mettersi in ascolto della materia e accettare che elementi diversi si mescolino fino a diventare un unico corpo. Recentemente ho incrociato la storia di S., un giovane fotografo italiano che ha trasformato la sua “arte”, in un ponte di comunicazione tra mondi apparentemente lontanissimi. S. viaggia spesso verso l’Africa e altri paesi in via di sviluppo, non come un turista distratto, ma come chi sa "abitare lo spazio" dell’altro con discrezione e umiltà. Attraverso l’obiettivo della sua macchina fotografica, egli raccoglie frammenti di vita, sguardi e storie che sono come la farina grezza: pura, vera, essenziale. Quando torna in Italia o in Europa per le sue mostre, quel materiale raccolto diventa l’ingrediente principale di un impasto di solidarietà. Il ricavato delle sue pubblicazioni non rimane un fatto "privato", ma viene interamente donato per la costruzione di pozzi d’acqua nei villaggi che ha visitato. In questo suo agire, S. incarna perfettamente il criterio del "comune", quel luogo dove il particolare e l’universale si incontrano per generare vita. L’acqua dei suoi pozzi è la metafora perfetta di quel bene comune che "non ha confini rigidi" e che riconosce nell’altro, anche se a migliaia di chilometri di distanza, un fratello a cui non può essere tolto il diritto fondamentale alla vita. Come per la pasta fresca, dove l'acqua è l'elemento che lega e dà forma alla farina, così il suo impegno lega la ricchezza di chi acquista una foto alla sete di chi attende un pozzo, dimostrando che, "nessuno si salva da solo”. S. ci insegna che la solidarietà non è un concetto astratto, ma un’attenzione al dettaglio e una pratica di prossimità che allarga lo spazio della nostra mensa. Le sue mostre sono come una grande spianatoia dove culture differenti vengono "impastate" insieme per costruire relazioni di pace e di unione. Il suo lavoro ci ricorda che "nulla va anteposto all'amore" e che ogni nostra competenza può diventare un dono gratuito per il bene di tutti. S. non corre per arrivare primo o per accumulare successi personali; egli ha scelto di "andare al passo del più lento", mettendo il proprio talento al servizio di chi non ha voce e non ha rappresentanza. In un mondo spesso inaridito dall'indifferenza, la sua storia è come quell’acqua che cade al centro della farina: un inizio di speranza che promette un nutrimento nuovo per tutti, ricordandoci che siamo fatti tutti della stessa terra e dello stesso soffio di vita.