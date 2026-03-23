Zanon: «Ce l'abbiamo messa tutta, no rimpianti»

«Credo che, in termini di analisi, alle quattro del pomeriggio di una giornata così complicata, difficilmente possiamo andare oltre nel dire che ce l'abbiamo messa tutta», è il commento del presidente del Comitato "Si' Riforma" Nicolò Zanon, secondo il quale «alcune battaglie sui diritti dei cittadini andranno riprese in altra forma, vedremo come. Però - ha aggiunto - nessun rimpianto e nessuna critica anche al modo molto generoso con cui abbiamo condotto noi la nostra battaglia».