Torna “60 under 30”: i leader del futuro si confrontano con i protagonisti della politica

Si rinnova l’appuntamento con i giovani leader politici del futuro: venerdì prossimo, 9 ottobre, andrà in scena la quarta edizione della manifestazione “60 under 30”, in programma dalle ore 14 presso gli spazi dell’Università degli Studi Link di Roma (via del Casale di S. Pio V, 44). L’evento, promosso dall’associazione La Giovane Roma e dal suo magazine “Politica”, nasce con un duplice obiettivo: valorizzare i nuovi volti della politica italiana e aprire un confronto con i protagonisti della politica attuale. Il 9 ottobre, i sessanta premiati si alterneranno sul palco ai tanti big attesi, dando vita a un dibattito sul presente e sul futuro del Paese. Tra gli ospiti già confermati ci sono i due vicepresidenti del Consiglio, Matteo Salvini e Antonio Tajani, la segretaria del Pd Elly Schlein, il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, e i leader Angelo Bonelli di Avs, Carlo Calenda di Azione, Matteo Renzi di Italia Viva, e Maurizio Lupi di Noi Moderati. Presenti anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, l’assessore ai Grandi Eventi Alessandro Onorato e il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. «Siamo grati alle personalità politiche che hanno deciso di prendere parte alla nostra iniziativa, dimostrando che il dialogo con le nuove generazioni è fondamentale per disegnare l’Italia di domani», ha detto il presidente dell’associazione La Giovane Roma, Federico Lobuono, che venerdì aprirà la manifestazione. La giornata si chiuderà tra musica e djset: prima il live del cantautore romano Eddie Brock e poi a seguire, le selezioni musicali dei dj resident di Room26.