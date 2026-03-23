Renzi: ora Meloni prenda atto e ascolti il popolo

«Quando il popolo parla, cara Meloni, devi ascoltare. Io non voglio suggerire a Meloni cosa fare lei, ma so che cosa si prova quando si perde un referendum costituzionale», dice il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. «Quando ho perso il referendum io ho perso tutto, ho lasciato tutto - ricorda - Meloni farà quello che crede ma per prendere atto di un referendum costituzionale ci vuole coraggio. Se non ascolti la voce del popolo è da Don Abbondio. Perdere e dire "non era la nostra legge", dopo che hai occupato tutte le trasmissioni televisive, tutte, perfino andando da Fedez. Quando il popolo parla, il palazzo deve ascoltare».