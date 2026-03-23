Riconosciuta l'offerta della vita del vescovo di Albano, il cardinale Ludovico Altieri. I decreti sulle virtù eroiche di padre Edward Joseph Flanagan, padre Henri Caffarel, delle missionarie Samulowska e Madre Belén e del laico modenese Giuseppe Castagnetti

Dal fondatore delle Equipes Notre Dame al sindaco modenese: chi sono i sei nuovi venerabili

La Chiesa avrà sei nuovi venerabili: tra loro un cardinale, vescovo di Albano nell'800, di cui viene riconosciuta l'offerta della vita (per la beatificazione sarà richiesto il riconoscimento del miracolo), il fondatore delle Equipes Notre Dame e un sindaco dell'Appenino modenese, di cui vengono riconosciute le virtù eroiche. La promulgazione dei decreti è stata annunciata oggi, come di consueto, dopo l'udienza dal Papa del cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle cause dei santi. Ecco chi sono i nuovi venerabili.

Cardinale Ludovico Altieri: carità fino al dono della vita (1805-1867)

Il cardinale Ludovico Altieri, nato a Roma nel 1805, fu nunzio in Austria, arcivescovo titolare di Efeso e poi cardinale, partecipando anche al conclave del 1846. Nel 1867, durante l’epidemia di colera nella sua diocesi di Albano, si dedicò personalmente ai malati fino a contrarre il morbo che lo condusse alla morte. La Chiesa riconosce oggi la sua offerta della vita, modello di pastorale e servizio.

Padre Edward Joseph Flanagan: il sacerdote che salvò i ragazzi di strada (1886-1948)

Fondatore della celebre Boys Town, padre Flanagan è una delle figure più note nel campo della tutela dei minori. Nato in Irlanda nel 1886 ed emigrato negli Stati Uniti, fu ordinato nel 1912. Nel 1917 avviò la prima casa di accoglienza per ragazzi senza famiglia, trasformandola poi in un modello nazionale. Convinto che “non esistono ragazzi cattivi”, costruì una nuova cultura educativa e sociale. Morì nel 1948 a Berlino durante una missione internazionale.

Padre Henri Caffarel: l’intuizione che ha guidato migliaia di coppie cristiane (1903-1996)

Sacerdote francese, ordinato nel 1930, Henri Caffarel fondò nel 1939 le Equipes Notre-Dame, oggi presenti in oltre 90 Paesi. Fu un pioniere della spiritualità coniugale, autore di testi molto diffusi e promotore di cammini di preghiera e formazione. Dal 1973 visse nella casa di Troussures, trasformata in luogo di silenzio e meditazione. Morì nel 1996 ed è da tempo riconosciuto come guida spirituale per le coppie e le famiglie.

Suor Stanislava (Barbara) Samulowska: dalla Polonia alle missioni del Guatemala (1865-1950)

Una delle due veggenti delle apparizioni mariane di Gietrzwałd del 1877, le uniche riconosciute in Polonia, Barbara Samulowska entrò nelle Figlie della Carità, svolgendo poi oltre cinquant’anni di servizio missionario in Guatemala. Infermiera, formatrice, responsabile di opere sanitarie, fu testimone di carità in situazioni difficili, compresi terremoti e epidemie. Morì a Città del Guatemala nel 1950.

Madre Maria di Betlemme Romero Algarín: una vita donata ai poveri (1916-1977)

Nata a Siviglia nel 1916 e rimasta orfana giovanissima, entrò nelle Ancelle del Divin Cuore. Operò nei quartieri più poveri dell’Andalusia e, per 15 anni, nella missione brasiliana di Dianópolis. Tornata in Spagna, servì la Congregazione in diversi incarichi fino alla morte nel 1977, dopo una breve e grave malattia. La sua testimonianza è oggi riferimento per la vita consacrata e la pastorale sociale.

Giuseppe Castagnetti: il sindaco cristiano che servì il suo popolo (1909-1965)

Laico e padre di dodici figli, nato a Montebaranzone nel 1909, fu sindaco di Prignano sulla Secchia dal 1945 al 1959. Onestà, sobrietà, dedizione ai più fragili e ispirazione spirituale – anche grazie al legame con san Pio da Pietrelcina – segnarono il suo mandato pubblico, considerato ancora oggi un esempio di politica vissuta come servizio. Morì nel 1965, lasciando una segno profondo nella comunità locale.