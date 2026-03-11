Guerra in Iran, Meloni alle Camere: «Non siamo complici delle decisioni di altri»

Dopo giorni di polemiche e attesa, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è oggi alle Camere per le sue comunicazioni sulla crisi in Iran e sul prossimo Consiglio Europeo del 19-20 marzo. La premier prende la parola dopo che la settimana scorsa le opposizioni avevano ritenuto insufficienti i passaggi in Commissione e in Aula dei ministri Tajani e Crosetto, e anche per riparare all'accusa di aver preferito al confronto in Parlamento vari passaggi su radio, televisioni e social. Si inizia al Senato alle 9.30. Governo schierato come nelle grandi occasioni. Si replica nel pomeriggio alla Camera dei deputati. La lunga giornata parlamentare si concluderà con il voto di risoluzioni presentate in entrambe le Aule.

A Palazzo Madama, la presidente del Consiglio prova a stemperare il clima dei giorni scorsi, invitando a sottrarsi alle "polarizzazioni" e alle "semplificazioni". "Non c'è - è l'incipit di Meloni - un Governo complice delle decisioni di altri e isolato in Europa, o insensibile alle conseguenze economiche. Il Governo italiano, suo malgrado, deve affrontare uno dei tornanti più difficili della storia. Sarebbe bene affrontarlo in modo compatto. Così feci io con FdI quando non esitai a schierarmi con il Governo nelle ore drammatiche dell'aggressione russa all'Ucraina".

Ma non è detto che il confronto si svolgerà in modo sereno, anzi. Proseguendo, Meloni ribadisce che la crisi del diritto internazionale, in cui comunque il Governo iscrive anche l'azione di Usa e Israele, nasce dall'attacco di Putin all'Ucraina e comunque non può non tener conto dei pericoli arrecati dal regime islamista iraniano. Ciò detto, ribadisce la premier, "l'Italia non prende parte e non intende prendere parte al conflitto". Roma, prosegue Meloni, non è stata parte dei negoziati con l'Iran, dunque non può né confermare né smentire i pericoli sull'arricchimento dell'uranio, dunque si trova a scegliere tra opzioni cattive.

Quanto all'impegno del Governo, l'azione va su tre direzioni: diplomazia per tornare ai negoziati, che ha come condizione lo stop degli attacchi iraniani ai Paesi del Golfo; pressione perché i civili vengano risparmiati, e sul punto Meloni esprime "ferma condanna" per la strage delle bambine nell'asilo di Minab, chiedendo l'accertamento delle responsabilità; sostegno militare ai Paesi del Golfo.

Quanto alle basi Usa in Italia, Meloni punge le opposizioni rompendo di fatto la tregua che lei stessa ha chiesto: "Seguiamo le stesse regole degli altri Paesi Ue, Spagna compresa. A oggi non ci sono state fatte richieste". La premier ha espresso cordoglio per la morte di padre Pierre.