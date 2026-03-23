Fratoianni: risultato politico. Ora cambia musica

«Abbiamo visto crescere un'onda, hai voglia a dire che il risultato non è politico. È un dato clamoroso. La prima cosa da dire, lo dico a Elly Schlein e Giuseppe Conte, quando governeremo l Costituzione non cercheremo di cambiarla ma di applicarla. La destra voleva stravolgere il sistema delle garanzie, gli è andata male. Da qui in avanti cambia la musica», dice Nicola Fratoianni commentando i dati del referendum. «Chi si è schierato per il si' ha commesso un errore clamoroso, nel merito e dal punto di vista politico», aggiunge.