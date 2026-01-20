Disinteressarsi alla politica nel nostro tempo
Altri episodi
L'impegno della Fondazione Maire nel promuovere la transizione energetica attraverso il coinvolgimento diretto delle nuove generazioni raccontato in un podcast.
Tre testimonianze da contesti di conflitto e fragilità. «I bambini che muoiono a Gaza, i profughi che scappano dall'Ucraina, le persone migranti che vivono per strada: tra loro si scorgono i volti che di solito si associano al presepe»
Con fra Roberto Pasolini, predicatore della Casa pontificia, capiamo qual è il senso profondo di questa festa. Che, ogni anno, si ripete uguale a se stessa
Elezioni regionali in Veneto, Campania e Puglia, sullo sfondo delle tensioni sulla giustizia e dei dossier internazionali
Con un territorio ricco di materie prime e un porto strategico sul Mar Rosso, il Paese attira grandi interessi. La guerra brutale continua, e ha per prima vittima la popolazione. Ne parliamo in un nuovo episodio di Dentro l'Avvenire