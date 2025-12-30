Generazioni al verde. Prepararsi al futuro

«Tutti sostengono che i giovani siano indifferenti, che non hanno voglia di fare niente e si vogliono soltanto divertire. Noi siamo la prova vivente che non è vero». È la voce all'unisono di quattro studenti appena diciottenni coinvolti nel progetto MAIREmpower che attraverso borse di studio sostiene percorsi formativi per la costruzione di competenze multidisciplinari, per realizzare la transizione energetica. La crisi climatica ci chiede di cambiare il nostro modo di abitare e vivere il pianeta Terra. A migliori abitudini personali si devono affiancare anche cambiamenti di sistema e una conversione a livello di organizzazioni e professionalità. Per realizzare tutto questo servono nuove competenze ed è necessario soprattutto coinvolgere le nuove generazioni.

Secondo Fabrizio Di Amato, presidente e fondatore del gruppo Maire e della Fondazione Maire - Ets, questo rinnovamento passa dalla figura dell'ingegnere umanista, capace di coniugare rigore scientifico e impatto sociale per affrontare l'emergenza climatica con soluzioni sostenibili e sistemiche.