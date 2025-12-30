Generazioni al verde. Prepararsi al futuro
Altri episodi
Come tutti sanno Gesù è nato a Betlemme. Ma cosa ne è oggi di quella località? E ancora: è vero che ci sono altre città nel mondo che si chiamano allo stesso modo?
Bepi Tonello, presidente di Codesarrollo, in dialogo con Lucia Capuzzi, giornalista di Avvenire, racconta i suoi cinquant'anni di impegno in Ecuador attraverso il credito cooperativo
Tre testimonianze da contesti di conflitto e fragilità. «I bambini che muoiono a Gaza, i profughi che scappano dall'Ucraina, le persone migranti che vivono per strada: tra loro si scorgono i volti che di solito si associano al presepe»
Né pubblico, né privato. Per definizione il terzo settore è a metà strada.
IV domenica di Avvento – Anno A