Cosa c’entra il baseball con la Chiesa universale

Che cosa può dirci una partita dei White Sox sul pontificato di Leone XIV? In questa terza puntata di LeoPop partiamo da una scena del 2005, con un giovane padre Robert Prevost in tensione per la sua squadra sugli spalti delle World Series, per raccontare il valore dello sport nel pensiero del Papa di Chicago. Una disciplina, il baseball, seguitissima da milioni di cattolici nel mondo ma quasi sconosciuta per gli europei, che ci racconta di una Chiesa sempre più globale e meno europea.

Dal derby vissuto in famiglia all’importanza delle regole, dal valore educativo dello sport alla Tregua olimpica invocata per Milano-Cortina 2026, scopriamo come Leone XIV usi il linguaggio sportivo per richiamare tutti alla pace e all’unità. Come ha scritto nella lettera sull’importanza dello sport in occasione dei Giochi. Perché nel baseball, come nella Chiesa e nelle relazioni internazionali, la vera vittoria non è prevalere sull’avversario, ma costruire uno spazio dove tutti possano mettere a frutto i propri talenti.

LeoPop è il podcast di Avvenire che racconta ogni settimana le parole, i gesti e gli incontri più significativi di papa Leone XIV, per capire chi è davvero il primo Pontefice statunitense della storia. Dai grandi temi della Chiesa globale alla diplomazia internazionale, ogni episodio entra dietro le quinte del pontificato di Robert Francis Prevost, tra le scelte, le novità, e uno stile di governo che punta a ricostruire l’unità, dentro e fuori dalla Chiesa.