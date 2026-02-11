<Podcast<Taccuini, tra cielo e terra

Arabia Saudita, i cristiani delle catacombe

Un milione di migranti cristiani in Arabia Saudita vive la fede in modo discreto: si riunisce nelle case e segue liturgie online, nonostante sia ammesso ufficialmente solo il culto sunnita.
February 11, 2026
Si ritrovano come i primi cristiani nelle case, a Jeddah o a Riyad. Grazie a Internet, seguono in diretta liturgie che si svolgono a migliaia di chilometri di distanza. In maniera discreta ma profonda, un milione di migranti cristiani provenienti da Paesi come l’India o le Filippine vivono la propria fede anche in Arabia Saudita, dove ufficialmente non è ammesso altro culto se non quello musulmano sunnita. Siamo andati ad incontrarli.
