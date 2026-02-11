Arabia Saudita, i cristiani delle catacombe
Ma lo spirito olimpico è secondo il Vangelo?
Tratta e lavoro schiavo, anche in Italia: ne parliamo con la sopravvissuta Blessing Okoedion in vista dell’8 febbraio.
Cosa vuol dire ecumenismo? E perché l’impegno per l’unità delle Chiese è un dovere di tutti i cristiani?
Nella Colombia contesa da trafficanti e multinazionali, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó – guidata anche da José Roviro Lopez Rivera – rivendica il diritto alla terra scegliendo la nonviolenza, testimonianza concreta di una “pace disarmata e disarmante” evocata da Papa Leone.
La festa del Battesimo di Gesù, che conclude il tempo di Natale, è l’occasione per riflettere sul nome che ci è stato dato.