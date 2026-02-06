Il Papa non può farcela da solo

Dall’inizio del suo Pontificato Leone XIV non ha mai smesso di denunciare pubblicamente le violenze sui migranti negli Stati Uniti e di muoversi sottotraccia attraverso i canali della diplomazia vaticana. Dai cardinali ai vescovi, fino alle comunità parrocchiali, Prevost sta riuscendo a smuovere gran parte della Chiesa cattolica americana in difesa della dignità umana, al fianco degli uomini e delle donne ricercati dall’Ice.

Dopo lo storico comunicato congiunto dei vescovi Usa, che definiva le politiche migratorie trumpiane vere «deportazioni di massa», alcuni giorni fa tre cardinali hanno dichiarato pubblicamente che l’unica direzione possibile è quella indicata dal primo Papa dagli Stati Uniti. Prevost non può farcela da solo, ma sta facendo quello che solo un Papa può fare.

LeoPop è il podcast di Avvenire che racconta ogni settimana le parole, i gesti e gli incontri più significativi di papa Leone XIV, per capire chi è davvero il primo Pontefice statunitense della storia. Dai grandi temi della Chiesa globale alla diplomazia internazionale, ogni episodio entra dietro le quinte del pontificato di Robert Francis Prevost, tra le scelte, le novità, e uno stile di governo che punta a ricostruire l’unità, dentro e fuori dalla Chiesa.