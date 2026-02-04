Il Vangelo delle Olimpiadi

L’Italia torna a essere cuore sportivo del mondo. Come noto, infatti, dal 6 al 22 febbraio sono in programma le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. Ma lo spirito olimpico è secondo il Vangelo? La domanda è al centro del nuovo episodio di Taccuino celeste, a partire dalla Scrittura e dei documenti della Chiesa. Il valore della montagna nelle riflessioni di Pier Giorgio Frassati e Giovanni Paolo II.

Taccuino celeste è un podcast di Mondo e Missione a cura di Riccardo Maccioni. Montaggio: Riccardo Zoletto