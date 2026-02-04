<Podcast<Taccuini, tra cielo e terra

Il Vangelo delle Olimpiadi

Ma lo spirito olimpico è secondo il Vangelo?
February 4, 2026
L’Italia torna a essere cuore sportivo del mondo. Come noto, infatti, dal 6 al 22 febbraio sono in programma le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. Ma lo spirito olimpico è secondo il Vangelo? La domanda è al centro del nuovo episodio di Taccuino celeste, a partire dalla Scrittura e dei documenti della Chiesa. Il valore della montagna nelle riflessioni di Pier Giorgio Frassati e Giovanni Paolo II.
Taccuino celeste è un podcast di Mondo e Missione a cura di Riccardo Maccioni. Montaggio: Riccardo Zoletto

January 28, 2026

Diciamo «no» alla schiavitù

Tratta e lavoro schiavo, anche in Italia: ne parliamo con la sopravvissuta Blessing Okoedion in vista dell’8 febbraio.

January 15, 2026

Colombia, la nostra lotta senza armi

Nella Colombia contesa da trafficanti e multinazionali, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó – guidata anche da José Roviro Lopez Rivera – rivendica il diritto alla terra scegliendo la nonviolenza, testimonianza concreta di una “pace disarmata e disarmante” evocata da Papa Leone.

January 7, 2026

L’importanza del nostro nome

La festa del Battesimo di Gesù, che conclude il tempo di Natale, è l’occasione per riflettere sul nome che ci è stato dato.

December 23, 2025

Betlemme è (anche in Italia)

Come tutti sanno Gesù è nato a Betlemme. Ma cosa ne è oggi di quella località? E ancora: è vero che ci sono altre città nel mondo che si chiamano allo stesso modo?

