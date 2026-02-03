Gli abitanti dell’intestino
Maria Rescigno, docente all’Humanitas University di Milano, mostra che il microbiota intestinale influenza salute e umore.
1 min di lettura
February 3, 2026
Maria Rescigno è professore di patologia generale all'Università di Humanitas, a Milano. È abituata a lavorare con mondi invisibili, che si osservano solo con il microscopio; ed è proprio così che ha fatto la sua bella scoperta, ovvero che nell’intestino ci sono milioni di microrganismi, che tutti insieme si chiamano microbiota, da cui dipende la nostra salute e persino il nostro umore.
