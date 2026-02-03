Gli abitanti dell’intestino

Maria Rescigno è professore di patologia generale all'Università di Humanitas, a Milano. È abituata a lavorare con mondi invisibili, che si osservano solo con il microscopio; ed è proprio così che ha fatto la sua bella scoperta, ovvero che nell’intestino ci sono milioni di microrganismi, che tutti insieme si chiamano microbiota, da cui dipende la nostra salute e persino il nostro umore.