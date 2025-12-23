Betlemme è (anche in Italia)

Come tutti sanno Gesù è nato a Betlemme. Ma cosa ne è oggi di quella località? E ancora: è vero che ci sono altre città nel mondo che si chiamano allo stesso modo?

Come tutti sanno Gesù è nato a Betlemme. Ma cosa ne è oggi di quella località? E ancora: è vero che ci sono altre città nel mondo che si chiamano allo stesso modo? E che rapporti hanno con la Terra Santa? Risponde il nuovo episodio di Taccuino celeste che ci porta anche nella Betlemme italiana e riflette su quelle che i mistici chiamano le tre nascite di Gesù: cosa significa?

