Un ragno di nome Elisa

Tommaso Fusco, dottorando a Roma Tre, studiando gli insetti di Pantalica ha notato una falsa formica: era in realtà un ragno mai visto prima, che ha deciso di chiamare Elisa. Perché?

Tommaso Fusco, dottorando in Biologia Ambientale all’Università Roma Tre, stava cercando di capire che genere di insetti popolano la riserva naturale di Pantalica, in Sicilia, osservando in particolare le formiche. Una formica di quelle che gli sono capitate a tiro gli è sembrata un po’ strana. E qui ha fatto la sua bella scoperta: perché quella non era una formica ma un ragno che fingeva di esserlo. Un ragno che, studiato da vicino, si è rivelato appartenere a una specie mai osservata prima. E siccome tocca allo scopritore decidere il nome di una nuova specie, Tommaso ha scelto di chiamarlo Elisa. Perché? Scopriamolo!