Un ragno di nome Elisa
Tommaso Fusco, dottorando a Roma Tre, studiando gli insetti di Pantalica ha notato una falsa formica: era in realtà un ragno mai visto prima, che ha deciso di chiamare Elisa. Perché?
March 3, 2026
Tommaso Fusco, dottorando in Biologia Ambientale all’Università Roma Tre, stava cercando di capire che genere di insetti popolano la riserva naturale di Pantalica, in Sicilia, osservando in particolare le formiche. Una formica di quelle che gli sono capitate a tiro gli è sembrata un po’ strana. E qui ha fatto la sua bella scoperta: perché quella non era una formica ma un ragno che fingeva di esserlo. Un ragno che, studiato da vicino, si è rivelato appartenere a una specie mai osservata prima. E siccome tocca allo scopritore decidere il nome di una nuova specie, Tommaso ha scelto di chiamarlo Elisa. Perché? Scopriamolo!
Altri episodi
Episodio 4
February 3, 2026
Maria Rescigno, docente all’Humanitas University di Milano, mostra che il microbiota intestinale influenza salute e umore.
Episodio 3
January 6, 2026
Una paleopatologa del Labanof, studiando scheletri femminili, ricostruisce la vita delle milanesi nel Medioevo.
Episodio 2
December 2, 2025
Albino Carbognani è un astrofisico. Per lavoro osserva il cielo attraverso grandi telescopi posizionati in un osservatorio dell’Istituto nazionale di astrofisica di Bologna.
Episodio 1
November 4, 2025
Cristiano Dal Sasso, paleontologo del Museo di Storia Naturale di Milano, da sempre appassionato di fossili e dinosauri, ha scoperto Ciro, il primo dinosauro rinvenuto in Italia.