Pregare tra le pentole
Dal gesto silenzioso di Leone XIV nella Moschea Blu si arriva al cuore della sua idea di preghiera: non un rito separato dalla vita, ma una presenza di Dio da vivere in ogni gesto quotidiano, al servizio degli altri.
1 min di lettura
February 27, 2026
Prima di entrare nella Moschea blu a Istanbul, a novembre scorso, papa Leone XIV si toglie le scarpe e resta in silenzio. Un momento sobrio ma intenso, in cui il Pontefice apparentemente sceglie di non vivere un momento di preghiera insieme al mufti e all’imam. Il gesto, come poi spiegherà lo stesso Papa, diventa l’occasione per chiarire qualcosa di più profondo: che cosa significa pregare per lui? In questa puntata di LeoPop, in tempo di Quaresima, partiamo da un piccolo libro di un frate del Seicento, "La pratica della presenza di Dio", che il Pontefice ha indicato come chiave per comprendere l’inizio del suo cammino spirituale, oltre ai testi di sant’Agostino.
Nei suoi insegnamenti frate Lorenzo racconta di uno stile di preghiera semplice e praticabile da tutti, proprio perché non esiste un tempo e un luogo della vita in cui Dio non sia presente. Certamente per un cristiano la chiesa è il luogo principale dell’incontro con il Signore, dice Leone XIV, ma la “sfida” è fare di ogni gesto quotidiano una lode a Dio. Per una preghiera che non isola ma spinge a costruire ponti, a servire i più vulnerabili, a trasformare la vita ordinaria in luogo di incontro con Dio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Altri episodi
February 20, 2026
LeoPop racconta come il Perù abbia plasmato Leone XIV: una Chiesa missionaria, concreta e vicina agli ultimi.
Episodio 3
February 13, 2026
Una partita dei White Sox diventa la lente con cui leggere Leone XIV: lo sport come linguaggio di regole, pace e unità in una Chiesa sempre più globale.
February 6, 2026
Leone XIV unisce denuncia e diplomazia, coinvolgendo la Chiesa negli USA per difendere la dignità dei migranti.
January 30, 2026
Il primo concistoro di Leone XIV svela il suo stile di governo: ascolto di tutti, confronto e decisioni prese al tempo giusto. In LeoPop raccontiamo il metodo Prevost e il vero inizio del suo pontificato.