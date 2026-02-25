Il Vangelo tra i Sioux

Don Andrea Benso, sacerdote della diocesi di Acqui, è stato in missione tra i nativi americani del South Dakota e ha scoperto la ricchezza culturale e spirituale di un popolo che cerca di ricostruire la sua identità, tra una tradizione sopravvissuta solo in parte ai tentativi di cancellazione e le sfide del presente. Nel segno di una figura carismatica di cui resta viva l’eredità: il grande medicine man Alce Nero, che si convertì al cristianesimo, divenne un evangelizzatore della sua gente e potrebbe essere proclamato santo dalla Chiesa cattolica.

