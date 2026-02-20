Leone latino

LeoPop racconta come il Perù abbia plasmato Leone XIV: una Chiesa missionaria, concreta e vicina agli ultimi.

In questa puntata di LeoPop, partendo dalla figura del nuovo arcivescovo di New York, Ronald Hicks, scelto da Prevost, raccontiamo il legame tra il Papa e il Perù, chiave per capire l'essenza del suo pontificato. Prima di diventare Pontefice, infatti, ha vissuto oltre vent’anni in America Latina, formando lì la sua idea di Chiesa missionaria.

Dalla difesa dei diritti umani durante il regime di Alberto Fujimori, alla vicinanza ai poveri durante la pandemia, fino al ciclone che ha colpito Chiclayo: è nel sud del mondo che nasce lo stile pastorale di Leone XIV, vicino agli ultimi e ai più fragili, con concretezza e determinazione. Nella quarta puntata di LeoPOP ripercorriamo il percorso umano e spirituale che oggi spiega le scelte, le parole e lo stile di Leone XIV.