Leone latino
LeoPop racconta come il Perù abbia plasmato Leone XIV: una Chiesa missionaria, concreta e vicina agli ultimi.
February 20, 2026
In questa puntata di LeoPop, partendo dalla figura del nuovo arcivescovo di New York, Ronald Hicks, scelto da Prevost, raccontiamo il legame tra il Papa e il Perù, chiave per capire l'essenza del suo pontificato. Prima di diventare Pontefice, infatti, ha vissuto oltre vent’anni in America Latina, formando lì la sua idea di Chiesa missionaria.
Dalla difesa dei diritti umani durante il regime di Alberto Fujimori, alla vicinanza ai poveri durante la pandemia, fino al ciclone che ha colpito Chiclayo: è nel sud del mondo che nasce lo stile pastorale di Leone XIV, vicino agli ultimi e ai più fragili, con concretezza e determinazione. Nella quarta puntata di LeoPOP ripercorriamo il percorso umano e spirituale che oggi spiega le scelte, le parole e lo stile di Leone XIV.
Episodio 3
February 13, 2026
Una partita dei White Sox diventa la lente con cui leggere Leone XIV: lo sport come linguaggio di regole, pace e unità in una Chiesa sempre più globale.
February 6, 2026
Leone XIV unisce denuncia e diplomazia, coinvolgendo la Chiesa negli USA per difendere la dignità dei migranti.
January 30, 2026
Il primo concistoro di Leone XIV svela il suo stile di governo: ascolto di tutti, confronto e decisioni prese al tempo giusto. In LeoPop raccontiamo il metodo Prevost e il vero inizio del suo pontificato.