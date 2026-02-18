Fare l’elemosina è un dovere cristiano?

L’attenzione agli altri è sempre un dovere per i cristiani, specialmente in Quaresima. Ma questo significa che bisogna praticare l’elemosina verso chiunque? Anche nei confronti di chi ha semplicemente poca voglia di faticare? È la domanda cui risponde il nuovo episodio di Taccuino celeste, alla luce delle Scritture e delle testimonianze di santi e mistici.