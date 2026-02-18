Fare l’elemosina è un dovere cristiano?
Altri episodi
Un milione di migranti cristiani in Arabia Saudita vive la fede in modo discreto: si riunisce nelle case e segue liturgie online, nonostante sia ammesso ufficialmente solo il culto sunnita.
Ma lo spirito olimpico è secondo il Vangelo?
Tratta e lavoro schiavo, anche in Italia: ne parliamo con la sopravvissuta Blessing Okoedion in vista dell’8 febbraio.
Cosa vuol dire ecumenismo? E perché l’impegno per l’unità delle Chiese è un dovere di tutti i cristiani?
Nella Colombia contesa da trafficanti e multinazionali, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó – guidata anche da José Roviro Lopez Rivera – rivendica il diritto alla terra scegliendo la nonviolenza, testimonianza concreta di una “pace disarmata e disarmante” evocata da Papa Leone.