Attraversare il buio

Il primo episodio di “Al Buio. Storie che non si vedono” è un rito di iniziazione che vuole risponde alla domanda: Che cosa significa vivere senza vista?

Attraverso le testimonianze di due guide non vedenti dell’Istituto dei ciechi di Milano, Cinzia Cavalieri e Alessandra Bregant, si mette in discussione l’idea della disabilità come mancanza, mostrando invece un diverso modo di abitare il mondo. Il buio diventa uno spazio da esplorare con tatto, ascolto e memoria, mentre si scopre che le barriere più alte sono culturali, non fisiche.

"Al Buio. Storie che non si vedono" è il podcast di Maria Gomiero e Giulia Venini, vincitore della seconda edizione del premio giornalistico Matteo Scanni. Una serie in sei episodi che racconta la disabilità visiva attraverso le voci di persone cieche e ipovedenti, tra autonomia, inclusione, lavoro, relazioni, sport e futuro.