Il mondo visto dalle dita

Il secondo episodio di “Al Buio. Storie che non si vedono” si affaccia sulla galassia dell’educazione: Come scopre il mondo chi non vede?

Franco Lisi, direttore dell’Istituto dei Ciechi di Milano, e Alissa Peron, cantante e classicista, raccontano il Braille e le tecnologie assistive. Nel buio l’apprendimento prende forma attraverso il tatto e l’ascolto, e le storie di Franco e Alissa testimoniano che il mondo si mostra in modalità inimmaginabili e affascinanti.

"Al Buio. Storie che non si vedono" è il podcast di Maria Gomiero e Giulia Venini, vincitore della seconda edizione del premio giornalistico Matteo Scanni. Una serie in sei episodi che racconta la disabilità visiva attraverso le voci di persone cieche e ipovedenti, tra autonomia, inclusione, lavoro, relazioni, sport e futuro.