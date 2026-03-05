Lavorare per essere

Il terzo episodio di “Al Buio. Storie che non si vedono” affronta il lavoro come affermazione di sé: Come trova un lavoro chi viene visto solo per quello che non ha?

Attraverso le storie di Francesca Donnarumma e Lucia Varchera, membri della Lega del Filo d’Oro, e di Giovanna Tamagnini, guida all’Istituto dei Ciechi di Milano. Le storie di queste donne sono accomunate da sfide, ostacoli e conquiste: dal bullismo alla laurea, dallo smarrimento al trovare sé stesse nel lavoro e nell’amore.

Facendosi spazio tra gli sguardi altrui e con un crescente desiderio di indipendenza, la verità che ci raccontano è che l’autonomia non esclude il supporto, ma si costruisce anche grazie ad esso. Più che resistere, scegliere di esserci è già una forma di rivoluzione.

"Al Buio. Storie che non si vedono" è il podcast di Maria Gomiero e Giulia Venini, vincitore della seconda edizione del premio giornalistico Matteo Scanni. Una serie in sei episodi che racconta la disabilità visiva attraverso le voci di persone cieche e ipovedenti, tra autonomia, inclusione, lavoro, relazioni, sport e futuro.