Perché l'esposizione del corpo di san Francesco?
Oltre 370 mila fedeli ad Assisi per san Francesco: il nuovo episodio di Taccuino celeste si interroga sul senso della venerazione delle reliquie, tra devozione autentica e rischio di spettacolarizzazione.
1 min di lettura
March 4, 2026
Sono oltre 370 mila i fedeli che fino al 22 marzo si metteranno in fila per venerare i i resti mortali di san Francesco esposti nella Basilica Inferiore di Assisi. Ma qual è il significato di questo evento? Non c'è il rischio che la devozione ceda il passo allo spettacolo? È il tema su cui si interroga il nuovo episodio di Taccuino celeste, podcast di domande e risposte sulla fede.
Taccuino celeste è un podcast di Mondo e Missione, a cura di Riccardo Maccioni. Montaggio: Riccardo Zoletto
