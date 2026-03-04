Perché l'esposizione del corpo di san Francesco?

Sono oltre 370 mila i fedeli che fino al 22 marzo si metteranno in fila per venerare i i resti mortali di san Francesco esposti nella Basilica Inferiore di Assisi. Ma qual è il significato di questo evento? Non c'è il rischio che la devozione ceda il passo allo spettacolo? È il tema su cui si interroga il nuovo episodio di Taccuino celeste, podcast di domande e risposte sulla fede.

Taccuino celeste è un podcast di Mondo e Missione, a cura di Riccardo Maccioni. Montaggio: Riccardo Zoletto