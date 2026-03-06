Tutti gli occhi su Prevost
Altri episodi
Dal gesto silenzioso di Leone XIV nella Moschea Blu si arriva al cuore della sua idea di preghiera: non un rito separato dalla vita, ma una presenza di Dio da vivere in ogni gesto quotidiano, al servizio degli altri.
LeoPop racconta come il Perù abbia plasmato Leone XIV: una Chiesa missionaria, concreta e vicina agli ultimi.
Una partita dei White Sox diventa la lente con cui leggere Leone XIV: lo sport come linguaggio di regole, pace e unità in una Chiesa sempre più globale.
Leone XIV unisce denuncia e diplomazia, coinvolgendo la Chiesa negli USA per difendere la dignità dei migranti.
Il primo concistoro di Leone XIV svela il suo stile di governo: ascolto di tutti, confronto e decisioni prese al tempo giusto. In LeoPop raccontiamo il metodo Prevost e il vero inizio del suo pontificato.