Tutti gli occhi su Prevost

La diplomazia di Leone XIV: dialogo, vittime al centro, niente schieramenti.
March 6, 2026
L’opinione pubblica si aspetta un Papa schierato apertamente contro i responsabili delle aggressioni militari. I governi cercano di portarlo dalla loro parte. In questa puntata di LeoPop proviamo a ricostruire il metodo diplomatico scelto in questi mesi da Leone XIV di fronte alle crisi internazionali. Mentre guerre, operazioni militari ed escalation segnano l’attualità, Prevost interviene con appelli al dialogo, puntando l’attenzione sulle popolazioni innocenti vittime delle violenze.
Senza lasciarsi trascinare negli scontri geopolitici, ma privilegiando un’azione corale, con il coinvolgimento dei vescovi nel mondo. Dagli Angelus agli incontri con il corpo diplomatico della Santa Sede, un episodio per capire la strategia del Vaticano e il ruolo del Papa nella geopolitica internazionale.

Episodio 5
February 27, 2026

Pregare tra le pentole

Dal gesto silenzioso di Leone XIV nella Moschea Blu si arriva al cuore della sua idea di preghiera: non un rito separato dalla vita, ma una presenza di Dio da vivere in ogni gesto quotidiano, al servizio degli altri.

February 20, 2026

Leone latino

LeoPop racconta come il Perù abbia plasmato Leone XIV: una Chiesa missionaria, concreta e vicina agli ultimi.

January 30, 2026

Il metodo Prevost

Il primo concistoro di Leone XIV svela il suo stile di governo: ascolto di tutti, confronto e decisioni prese al tempo giusto. In LeoPop raccontiamo il metodo Prevost e il vero inizio del suo pontificato.

