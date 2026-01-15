Perquisizioni in corso al Garante della privacy, indagato il presidente Stanzione

Da Stamattina sono in corso perquisizioni da parte della Guardia di Finanza alla sede del Garante della Privacy nell'ambito di una indagine della Procura di Roma che vede indagato il presidente dell'Autorità, Pasquale Stanzione e gli altri membri del collegio del Garante Ginevra Cerrina Feroni, Agostino Ghiglia e Guido Scorza oer peculato e corruzione. L'indagine nasce dopo servizi di Report relativi alla spese e ad alcune procedure di sanzioni risultate opache. Dopo la notizia delle perquisizioni, sui suoi profili social, il conduttore del programma Rai ha dato maggiori dettagli: «Ispezione e interrogatori della Guardia di Finanza negli uffici del Garante della Privacy. In seguito ai servizi di report, la procura ha aperto un'indagine. Al centro delle inchieste ci sarebbero le spese di rappresentanza del collegio e la mancata sanzione nei confronti di Meta per il primo modello di smart glasses commercializzato dalla società di Mark Zuckerberg: i Ray-Ban stories».