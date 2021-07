Il Papa con alcuni dei leader cristiani libanesi arrivati in Vaticano per la Giornata di preghiera e riflessione per il Libano - Reuters

COMMENTA E CONDIVIDI













È cominciata in San Pietro la giornata di preghiera e di riflessione per il Libano, promossa da papa Francesco. Stamani a Casa Santa Marta il Pontefice ha dato il benvenuto agli esponenti libanesi. Poi, insieme, si sono diretti verso la Basilica di San Pietro per un momento di preghiera introduttivo. Il Papa e i leader delle Chiese cristiane libanesi hanno recitato il Padre Nostro in arabo, intonato dal Papa, e poi sono scesi nella cripta per pregare davanti alla tomba di san Pietro, accendendo ognuno una candela. I lavori procederanno nella Sala Clementina con tre sessioni di confronto e consultazioni, e si concluderanno alle 18 nella Basilica di San Pietro con la finale preghiera ecumenica per la pace.

Reuters

Tra i leader cristiani presenti, Youhanna X, Patriarca greco ortodosso di Antiochia; Ignazio Aphrem II, Patriarca siro-ortodosso di Antiochia e tutto l'Oriente; il cardinale Bechara Boutros Rai, Patriarca Maronita di Antiochia e tutto l'Oriente; Aram I, Catholicos di Cilicia degli Armeni; Ignazio Youssef III, Patriarca siro cattolico di Antiochia; Youssef Absi, patriarca di Antiochia dei greco-melkiti; il vescovo Cesar Essayan, vicario apostolico di Beirut dei Latini; il reverendo Joseph Kassab, presidente del Concilio supremo delle comunità evangeliche in Siria e Libano; il vescovo di Beirut dei Caldei, Michel Kassarji; l'arcivescovo Joseph Spiteri, nunzio apostolico in Libano. Alla giornata di preghiera partecipano anche i cardinali Kurt Koch, presidente del Pontificio Consiglio per l'Unità dei cristiani, e Leonardo Sandri, prefetto della Congregazione per le Chiese orientali.

Reuters

Tasso di povertà al 55%, disoccupazione e crisi finanziaria

La giornata di oggi vuole riaccendere luci di speranza sul Paese dei Cedri afflitto da una grave crisi economica e finanziaria. Più della metà della popolazione libanese vive al di sotto della soglia di povertà e la maggioranza dei libanesi ha visto ridursi il proprio potere d'acquisto. Secondo stime dell'Onu, il tasso di povertà, nel 2020, è salito al 55%. La percentuale di libanesi in condizioni di povertà estrema è passata dall'8% al 23%. Secondo l'agenzia delle Nazioni Unite World Food Program, il 41% della popolazione accede con difficoltà a risorse alimentari e di prima necessità. In base ai dati forniti dalla Banca Mondiale, il prodotto interno lordo dovrebbe subire una contrazione del 9,5% entro la fine del 2021. Il tasso di disoccupazione ha fatto registrare un rilevante incremento e la povertà dilagante ha colpito anche la classe media.

Papa Francesco al termine dell'Angelus del 29 giugno, nella solennità dei Santi apostoli Pietro e Paolo ha lanciato un nuovo appello invitando a pregare perché il Libano "si risollevi dalla grave crisi che sta attraversando e mostri nuovamente al mondo il suo volto di pace e di speranza".