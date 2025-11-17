Nigeria, assaltato un collegio femminile: 25 rapiti

Uomini armati hanno rapito 25 studentesse da una scuola femminile nel nord ovest della Nigeria, nello Stato di Kebbi. Lo ha reso noto la polizia locale spiegando che gli uomini, con "armi sofisticate e sparando, hanno fatto irruzione nella Government Girls Comprehensive Secondary School (Maga), nella regione di Danko/Wasagu, alle 4 di mattino. La polizia è intervenuta, ma "purtroppo i presunti banditi avevano già scavalcato la recinzione della scuola e rapito venticinque studentesse dal loro ostello, portandole verso una destinazione sconosciuta", ha dichiarato la polizia in una nota. Nell'attacco è stato ucciso il vice preside della scuola, Malam Hassan Makuku, che stava cercando di difendere le studentesse. Nello Stato di Kebbi vige la legge islamica da vent'anni e afìd agire ora solo gruppi non legati a eventi di persecuzione religiosa ma a puro scopo di lucro.

Il nord-ovest della Nigeria è da anni terrorizzato da bande criminali note come "banditi" che rubano bestiame, razziano villaggi, rapiscono e uccidono residenti, saccheggiano e bruciano case. La polizia ha dichiarato che unità tattiche di polizia, personale militare e vigilantes "sono state schierate nella zona e stanno attualmente setacciando i percorsi dei banditi e la foresta vicina" nel tentativo di salvare gli studenti rapiti. L'ultimo attacco arriva più di un decennio dopo il rapimento di quasi 300 ragazze a Chibok, nella turbolenta regione nord-orientale, che ha scatenato proteste internazionali.