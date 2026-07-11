Musica, è morto Peppino di Capri
di Redazione
Il popolare cantante aveva 87 anni: si è spento nella sua amata isola
1 min di lettura
July 11, 2026
È morto stamattina nella sua amata isola Peppino di Capri. Aveva 87 anni e scompare dopo una lunga malattia. Ne dà notizia Il Mattino online. Interprete della grande musica italiana, pianista raffinato e autore di brani popolari, la scia i figli Nico con la prima moglie e Edoardo e Daria con Giuliana Gagliardi.
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