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Zelensky: colpito il quartier generale delle forze di sicurezza russe nel Kherson, morti e feriti

di Redazione Esteri
Il presidente ucraino ha postato il video che mostra il momento in cui i droni di Kiev colpiscono simultaneamente diversi edifici. «Centinaia di vittime»
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1 min di lettura
May 21, 2026
«Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'Fsb russo nel villaggio di Genicheska Hirka, nell'oblast di Kherson, provocando circa un centinaio fra vittime e feriti». Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, allegando al suo messaggio il video che mostra il momento in cui i droni di Kiev colpiscono simultaneamente degli edifici in un villaggio. "I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra", ha concluso il leader ucraino.

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