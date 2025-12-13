Witkoff atteso a Berlino per colloqui con Zelensky e i leader europei

L'inviato di Donald Trump, Steve Witkoff, è atteso a Berlino per colloqui con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e i leader europei mentre prosegue da oltre tre anni il conflitto innescato dall'invasione russa su vasta scala dell'Ucraina. Lo ha confermato all'agenzia Dpa un funzionario di alto grado a Washington: Witkoff si recherà nel fine settimana nella capitale tedesca per discutere lo stato delle negoziazioni di pace. Il governo tedesco ha dichiarato che Berlino ospiterà i leader lunedì, pochi giorni dopo che i funzionari ucraini hanno detto di aver inviato a Washington un piano aggiornato basato sulla proposta di pace originale in 28 punti di Trump.

Giovedì la Casa Bianca aveva dichiarato che il presidente Trump avrebbe inviato un rappresentante alla riunione solo se avesse ritenuto che ci fossero progressi sufficienti da fare nei colloqui di pace. La portavoce Karoline Leavitt aveva osservato come il presidente fosse «stanco di riunioni solo per il gusto di riunirsi».