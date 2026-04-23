Dopo lo slittamento dell'incontro, i due leader si vedranno a Pechino il 14 e il 15. Sul vertice l'ombra della guerra. E lo spettro di una crisi economica globale

Verso il faccia a faccia di maggio: Trump e Xi costretti ad andare d'accordo?

Salvo repentini ripensamenti, e dopo lo slittamento avvenuto il mese scorso, il presidente cinese Xi Jinping ospiterà a Pechino il “collega” a stelle e strisce Donald Trump, un faccia a faccia che cade nel bel mezzo del tumultuoso rimescolamento dell’ordine internazionale in atto. Il 14 e 15 maggio, i due leader si incontreranno nella capitale cinese, sei mesi dopo il fuggevole vertice di Busan, in Corea del Sud e nove anni dopo il loro primo incontro negli Usa. Allora – nella cornice di Mar-a-Lago, in Florida – soffiarono i venti di un (cauto) ottimismo tanto che la diplomazia cinese salutò l’evento come “ un punto di partenza per la promozione della pace, della stabilità e della prosperità dell’Asia-Pacifico ». Nove anni dopo, di quell’ottimismo sembra rimasto bene poco. Le relazioni tra i due gigante sono state intorpidite da una serie di burrasche. E di scontri.

Nonostante la consueta enfatica retorica – “Xi Jinping è un uomo brillante. Se cercaste in tutta Hollywood qualcuno che possa interpretare il ruolo del presidente Xi, non lo trovereste. Non c'è nessuno come lui”, disse Trump nel 2023 – le due presidenze del tycoon sono state attraversate da toni e azioni decisamente anticinesi. La guerra commerciale, le sanzioni contro le aziende cinesi di alta tecnologia come Huawei, le dure critiche alla gestione della pandemia di Covid-19 scandirono il primo mandato del tycoon. E la seconda "stagione" di Trump si è mossa nella stessa direzione: nuova guerra commerciale, ondata di ritorsioni tra le due maggiori economie mondiali, poi “congelate” nella tregua raggiunta proprio al vertice Apec in Corea del Sud.